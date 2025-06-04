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核三延役公投823投票 民眾黨百場說明會啟動種子講師

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱（左起）、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇下午出席台灣民眾黨中央委員會後記者會。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱（左起）、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇下午出席台灣民眾黨中央委員會後記者會。記者蘇健忠／攝影

核三延役公投將在8月23日投票，民眾黨今舉行中央委員會會後記者會，黨發言人吳怡萱表示，預計接下來2個月內，將展開全台超過百場說明會，讓更多人理解能源選擇背後的真實代價，同時為強化地方溝通力，6月底前將啟動種子講師培訓班，協助地方黨公職及志工具備說明能力。

民眾黨今下午舉行中央委員會會後記者會，吳怡萱、國際部主任林子宇、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸出席。吳怡萱轉述，針對監察院連日被爆濫用公務車，民眾黨將全力推動廢除監察院，並呼籲立法院長韓國瑜盡速開修憲委員會。

吳怡萱透露，針對能源轉型與空汙議題，民眾黨已正式啟動「823核三重啟」公投行動，預計在接下來2個月內，展開全台超過百場說明會，讓更多人理解能源選擇背後的真實代價。

吳怡萱說，為強化地方溝通力，民眾黨也將於6月底前啟動種子講師培訓班，協助地方黨公職及志工，成為具備說明能力的政策傳播者，邀請所有關心台灣能源、公共政策的朋友一同參與。

至於2026地方選舉黨中央選決會進度？吳怡萱表示，目前都在進行幕僚作業，細節目前不便透露，預計8月黨代表大會才會有清楚輪廓跟外界報告。

民眾黨 吳怡萱 三重

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