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率8縣市首長衝政院討補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等8名縣市首長代表齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新（右）列席支持。記者黃婉婷／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴（左一）、雲林縣長張麗善（左二）、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等8名縣市首長代表齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新（右）列席支持。記者黃婉婷／攝影

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市長蔣萬安今赴行政院訴願，批評此舉傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，更指中央去年停辦「班班有鮮乳」，如今剋扣教育補助款，但行政院有大法官當護身符，但地方政府什麼都沒有， 「我們拒絕這樣任中央宰割」。

他提及，台北市有諸多交通建設受影響，5月20日前夕，民進黨政府說要解決交通悲劇，5月20日後卻大刀砍向地方交通安全建設，非常諷刺。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野和地方不滿。

蔣萬安今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元一行人齊聚行政院提出訴願；台中市雖未決定提訴願，但仍派副市長鄭照新列席支持。

蔣萬安指出，立法院審查今年度中央政府總預算案時並未刪減地方補助款一毛錢，行政院卻前所未見地選擇刪減地方補助款，傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，但各地的一般補助款大多用在社會福利、教育，以及照顧孩子、身障、長者等。

「我無法理解，去年中央突然停辦班班喝鮮奶政策，今天又要再剋扣其他教育補助款，我們無法接受。」蔣萬安酸說，所以有人說，行政院有大法官會議當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府什麼都沒有，行政院卻一開口就要砍27％的一般補助款，「我們拒絕這樣任中央宰割」。

蔣萬安呼籲，期盼行政院能懸崖勒馬，即刻撥付去年已核定的地方補助款，讓地方原先規劃、正在執行的計畫能順利落實。

目前台北市及雲林縣已向中央提出訴願，加計今天共同參與的縣市，現已累積9個藍營執政縣市透過訴願向中央表達不滿。

補助款 行政院 蔣萬安

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