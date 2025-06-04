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國安局與馬紹爾簽署合作意向書 將合作反制境外威脅

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國家安全局長蔡明彥（右）與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長康仁德（左）簽署「安全合作意向書」。圖／國安局提供
國家安全局長蔡明彥（右）與馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長康仁德（左）簽署「安全合作意向書」。圖／國安局提供

我南太平洋友邦馬紹爾總統海妮率團來台國是訪問，國安局長蔡明彥今天與馬紹爾外交暨貿易部長康仁德共同簽署「安全合作意向書」針對「海域意識」、「網路安全」及「反制惡意影響力」等領域進行合作，包括情訊分享、培力計畫及聯合行動，以應對境外勢力威脅。

國安局指出，中國大陸近年來在南太平洋地區透過網路駭侵與散布爭訊等手段，企圖影響當地國家政情。我方高度關切友邦國家面臨各類複合式威脅，積極與馬紹爾及其他友盟強化合作，共同提升網路安全防禦能力，並反制中共在海外的認知作戰活動。

國安局表示，海妮總統在去年11月蔡明彥訪問當地，視導賴總統出訪維安專案時指出，馬國為因應外國海上威脅及境內滲透活動，已成立國家安全辦公室，並建議台、馬兩國研議簽署「安全合作意向書」，針對「海域意識」、「網路安全」及「反制惡意影響力」等領域進行合作，協建馬國安全能量。

此次海妮總統率團訪台，責成該國外交暨貿易部長康仁德代表馬國政府與蔡明彥共同簽署「安全合作意向書」，雙方將持續規劃並推動相關合作，包括情訊分享、培力計畫及聯合行動，以共維區域安全穩定及應對境外勢力威脅。

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