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議員追問是否支持核能發電?　盧秀燕：支持雞尾酒式發電組成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員陳俞融詢問，盧秀燕想要乾淨、便宜且充足的電，是想要回到核能發電嗎？圖／陳俞融辦公室提供
民進黨議員陳俞融詢問，盧秀燕想要乾淨、便宜且充足的電，是想要回到核能發電嗎？圖／陳俞融辦公室提供

立法院昨通過2028無煤中火，能源議題再次燒到台中市，盧秀燕今天重批中央無能，無法給人民乾淨、便宜、充足的電力。民進黨議員詢問，盧難道希望核能發電回歸？盧秀燕回答，主張回到過去國民黨執政時期的「雞尾酒式」發電組成，每樣能源都有。

民進黨籍議員陳俞融質詢表示，從中火歷年數據來看，用煤量與空汙排放量的高峰期式2008年到2016年，中央與台中都由國民黨執政，反而是2016年以後民進黨執政以來，更新機組與汙染防治設備，並推動能源轉型，讓中火燃煤減少600萬噸、空汙排放量下降77%。

陳俞融指出，根據台中市固定汙染源自動連線監測系統數據，包含氮氧化物、氯化氫、二氧化硫等有害物質，中火的排放量都遠低於文山、烏日、后里3座焚化爐，可見台中空汙的主要來源應該是焚化爐而不是中火，而焚化爐是市府管轄範圍。

陳俞融說，盧秀燕表示中火造成台中肺癌高於全國平均，但從衛福部公開資料查到的2022年數據，台中男性與女性的整體肺、支氣管與氣管癌症罹患率都低於全國平均，在六都排名第五，肺腺癌標準化發生率也僅為六都第三，要說火力發電的空汙引發肺腺癌，過於牽強。

盧秀燕回應，國家衛生研究院2年前發布報告，空汙與排沒是造成肺癌的重要原因，民進黨籍的台中前市長林佳龍也曾表示，中火就是台中最大的汙染源。

陳俞融追問，盧秀燕想要乾淨、便宜、充足的電力，難道是想要核能發電？盧說，主張回到過去國民黨執政時期的雞尾酒式發電組成，意即「每一種發電方式都可以用」，這也是目前世界上多數先進國家採取的能源政策模式，電價便宜，也不必擔心缺電。

台中市長盧秀燕表示，主張回到過去國民黨執政時期採取的「雞尾酒式」發電，各種能源都使用，不必擔心缺電。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，主張回到過去國民黨執政時期採取的「雞尾酒式」發電，各種能源都使用，不必擔心缺電。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 民進黨 中火

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