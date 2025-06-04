議員追問是否支持核能發電?　盧秀燕：支持雞尾酒式發電組成

立法院昨通過2028無煤中火，能源議題再次燒到台中市，盧秀燕今天重批中央無能，無法給人民乾淨、便宜、充足的電力。民進黨議員詢問，盧難道希望核能發電回歸？盧秀燕回答，主張回到過去國民黨執政時期的「雞尾酒式」發電組成，每樣能源都有。

民進黨籍議員陳俞融質詢表示，從中火歷年數據來看，用煤量與空汙排放量的高峰期式2008年到2016年，中央與台中都由國民黨執政，反而是2016年以後民進黨執政以來，更新機組與汙染防治設備，並推動能源轉型，讓中火燃煤減少600萬噸、空汙排放量下降77%。

陳俞融指出，根據台中市固定汙染源自動連線監測系統數據，包含氮氧化物、氯化氫、二氧化硫等有害物質，中火的排放量都遠低於文山、烏日、后里3座焚化爐，可見台中空汙的主要來源應該是焚化爐而不是中火，而焚化爐是市府管轄範圍。

陳俞融說，盧秀燕表示中火造成台中肺癌高於全國平均，但從衛福部公開資料查到的2022年數據，台中男性與女性的整體肺、支氣管與氣管癌症罹患率都低於全國平均，在六都排名第五，肺腺癌標準化發生率也僅為六都第三，要說火力發電的空汙引發肺腺癌，過於牽強。

盧秀燕回應，國家衛生研究院2年前發布報告，空汙與排沒是造成肺癌的重要原因，民進黨籍的台中前市長林佳龍也曾表示，中火就是台中最大的汙染源。