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曝監院又編308萬新車換舊車 民眾黨團：多愛坐公務車？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。圖／聯合報系資料照
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。圖／聯合報系資料照

監察院前秘書長李俊俋因被爆出濫用公務車案而請辭獲准，民眾黨立院黨團今表示，監察院法定員額僅550位，但「首長專用車」數量竟是行政院兩倍、立法院六倍，監院不只在105、106年購17輛新車、109年及111年又買兩台，去年編308萬汰舊車輛，監委究竟有多愛坐公務車？

民眾黨團表示，李俊俋被抓包搭公務車送愛犬去寵物美容，辭職下台，還涉犯侵占、背信、貪污，由北檢分他字案偵辦中。監委蘇麗瓊、林郁容與王榮璋也被拍到濫用公務車，遭移送紀律委員會。「監察院的頹廢與浪費，大家都知道；但你或許沒有想到，養了一堆民進黨敗選者的酬庸養老院，臉皮竟然厚到這種程度。」

民眾黨團指出，監察院法定員額僅550位左右，但首長專用車數量竟是行政院的兩倍、立法院的六倍，榮登各單位之最，從105年起立法院的預算報告，每一年都要求監察院撙節開支、檢討車輛預算，立法院更早就通過決議：監察委員不得有專屬配車，公務車應視需要調減或統籌調派，但每一年立院都發現，「監院首長專用車輛竟超過監委法定人數。」

民眾黨團表示，根據113年立法院預算評估報告，監察院技工、工友與駕駛員額合計83人，佔整個監察院預算員額15%，監察院不只在105、106年購入17輛新車、109年及111年又買兩台，去年也編列308萬汰舊車輛，監委究竟有多愛坐公務車？各個都要有專屬用車和駕駛、還非新車不坐。

立法院 監察院 民眾黨

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