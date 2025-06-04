【即時短評】拿預算政治操作崩壞中央與地方信任 賴政府是始作俑者

立法院刪減今年度中央總預算，其中有636億元未指定項目，行政院竟把歪腦筋動到地方補助款上，引爆地方首長怒火，今天到行政院提出訴願，中央、地方政府走到行政訴願這一步，賴政府就是始作俑者。

今年總預算編列三兆元創下歷史新高，立法院為把關人民納稅錢，酌減2075億元；其中636億元基於信任、尊重，給予中央自行調節刪減項目，但賴政府不思檢討、樽節，竟把636億元大刀全砍在地方身上，不只影響地方基礎建設，更讓人民社福、教育、甚至弱勢救命錢斷炊。

立院三讀通過中央政府總預算，地方補助款一毛未刪，且立院朝野協商決定「統刪」預算時，明明是在討論刪減業務費、媒宣費等，根本沒人提到地方補助款，綠營不協商在先，三讀後竟將被刪減的中央各機關預算，「轉嫁」地方及民眾承擔。

多名地方副市長今天立法院財委會也提到，一般性補助款去年8月就核定了，用在社福、教育、基礎建設等上，呼籲中央懸崖勒馬。可想而知，中央若繼續置地方抗議不理，只能逼著地方靠舉債度日，主計處也成為破壞地方財政紀律的元兇。

地方民眾每年上繳中央不少稅款，例如新北市、台中市上繳給中央的稅款每年均2000多億，結果現在因為中央大砍地方補助款，連育兒補助都發不出來，實在相當離譜；試想，若地方也進行政治報復，硬是不上繳中央稅款，中央難道不會像地方一樣跳腳嗎？

當政府連弱勢救命錢都砍，民心所向不言而明，台北市長蔣萬安今串連藍營首長赴政院遞狀提起行政訴訟，地方政府的第一步，是向行政院提出行政訴願，若被政院駁回，依法可向行政法院提出行政訴訟，爭取補助款，於法有據，也是以行動捍衛地方應有的自治尊嚴，為民發聲討公道，當人民、地方政府權益遭中央侵害時，身為地方首長，這是不可退讓的紅線。

反倒是賴政府拿預算當作政治工具，操作大罷免藍委，已讓朝野關係更惡化，中央與地方共同治理的信任關係面臨崩毀，現在竟還用砍地方預算來「懲罰」地方人民，已離民心愈來愈遙遠。