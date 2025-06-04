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民眾黨批府院黨「紅通通」：真正國安殺手就是民進黨

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱（左起）、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇下午出席台灣民眾黨中央委員會後記者會。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱（左起）、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇下午出席台灣民眾黨中央委員會後記者會。記者蘇健忠／攝影

台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱、黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸、國際事務部主任林子宇下午出席台灣民眾黨中央委員會後記者會。國際事務部主任林子宇重申台灣民眾黨一貫主張國防預算要增加到GDP3%，這也是柯文哲前主席競選總統時的政見，然而民進黨從上到下，不斷透過各種形式的造謠，對國際釋放錯誤訊息，台灣民眾黨絕對不容許民進黨惡意抹黑、抹紅。

黃國昌辦公室三重蘆洲區主任周曉芸表示，民進黨口口聲聲說愛台，結果「共諜都在本能寺」，民進黨沒告訴你的真相，是府院黨遭滲透紅通通，還敢抹紅在野，台灣民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱表示民進黨抹黑在野黨阻擋國安法，搞了老半天是自己不排審，一連串荒腔走板的行為，說明真正國安殺手不是別人，就是民進黨。

民進黨 台灣民眾黨 主任

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