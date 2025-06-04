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遭刪補助款9.8億 竹市秘書長赴立院：不能苦教育、弱勢

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
中央刪除竹市補助款9.8億元，新竹市政府秘書長張治祥今日赴立法院為民請命。圖／市府提供
中央刪除竹市補助款9.8億元，新竹市政府秘書長張治祥今日赴立法院為民請命。圖／市府提供

新竹市原規畫於114年度獲得中央政府一般性補助款約35.7億元，用於教育、社會福利及基本設施等各項計畫。然而，中央政府於日前來函通知，決定刪減補助款27.3%，約9.8億元，衝擊竹市的教育、社福及基礎建設預算，市府秘書長張治祥今日列席立法院財政委員會會議，向中央表達地方的嚴重財政壓力與挑戰。

她表示，中央於5月16日來函，通知刪減補助款9.8億元，並同時出現統籌分配稅款短撥情形。雙重財政衝擊，讓市府原本規畫的各項市政計畫執行面臨重大困難。

此次被刪減的補助款，包含教育經費約1.87億元、社福預算約2億元、基本設施預算約4.88億元及平衡預算約9218萬元，涵蓋層面廣泛，攸關弱勢家庭補助、教育設備更新、校舍建設與整修、水利工程、交通設施改善、警察宿舍修繕及公園綠地維護等多項政策與建設。

張治祥表示，此次刪減已對市府運作造成實質影響，尤其對教育、社福與公共建設等領域的推動，影響尤為嚴重。她強調：「市民權益不能打折，不能苦教育、苦弱勢！」中央此舉缺乏與地方政府的有效溝通，打亂市府年度預算的規畫與施政節奏，變相懲罰新竹市民。

張治祥說，行政院刪減一般性補助款有違反新修正之「財政收支劃分法」第30條第3項規定之虞，該項規定明文指出中央給予地方政府的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。行政院不該苛扣應給予地方政府一般性補助款，呼籲中央應依法足額撥還補助款。

新竹市政府重申，新竹市每年為中央上繳可觀稅收，對國家整體財政貢獻良多，理應獲得相對應的資源回饋與合理支持。中央政府應審慎考量地方實際需求，撤回補助刪減決定，以維護地方治理穩定與市民福祉。

財政收支劃分法 補助款 新竹

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