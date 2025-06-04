地方補助款被刪…蔣萬安偕8縣市赴政院提訴願 卓榮泰：我們都照規定來

地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，立法院財政委員會今天上午排定相關專題報告，台北市長蔣萬安等9縣市首長或代表則於下午親赴行政院提出訴願。行政院長卓榮泰稍早接見永續行銷聯盟一行前，被媒體問到是否認同在野指控違法統刪地方補助款，他僅稱「我們都照規定來」，隨即快步離去。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨和地方不滿，立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，促請中央立即足額撥付，並邀全台22縣市代表列席。

蔣萬安下午3時30分、南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘和花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元將齊聚行政院，加計先前已提訴願的台北市及雲林縣，現已累積9個藍營執政縣市透過訴願向中央表達不滿。