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影／谷歌將撤銷中華電信憑證信任 藍委葛如鈞批國際醜聞

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦「國際信任與國家資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、行政院，數位憑證將遭撤銷！」記者會，痛批中華電信在資安上的不足，讓企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。記者許正宏／攝影
國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦「國際信任與國家資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、行政院，數位憑證將遭撤銷！」記者會，痛批中華電信在資安上的不足，讓企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。記者許正宏／攝影

國民黨立委葛如鈞今天在立院黨團舉辦「國際信任與國家資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、行政院，數位憑證將遭撤銷！」記者會，指出搜尋引擎谷歌（Google）宣布自七月底起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，谷歌並在公告中提到「一連串的合規失敗」、「改進承諾無法兌現」、「對公開揭露事件缺乏具體報告」、「無法取得可見進展」等令人擔憂的行為模式，中華電信在憑證合規通報上的延遲；一旦憑證未及時更換，瀏覽器將不再顯示安全鎖，甚至可能跳出整頁紅色警告或直接封鎖畫面，對民眾信賴構成重大打擊，企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。

葛如鈞批評這是「核彈級的數位信任大爆炸」，這牽涉國家資安與全民信任，政府號稱AI內閣，結果被全球最大瀏覽器不信任，簡直是笑話、醜聞。呼籲中華電信應主動積極更新憑證，政府也要查處負責的官員，避免再有令人擔憂的行為模式。而最根本的，還是要用盡一切政府力量與谷歌直接溝通。

資安 查處 失敗

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