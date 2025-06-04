學者：李在明不反美也不親中 台灣找尋對話機會

韓國開展新任總統李在明時代，台韓關係未來發展備受關注。學者分析，李在明未來「既不會反美、也不會親中」，對台海問題不介入，台灣反而有機會對話，例如經貿、科技議題，但過往前總統尹錫悅任內的實質安全磋商，可能難以延續。

李在明當選韓國新任總統，他在就職演說闡明上任後的政策方向，矢言終結分裂政治，恢復民主與和平，並將全球經濟及安全局勢轉變所帶來的危機化為轉機，追求韓國國家利益最大化。

李在明在競選期間被批評親中，研究東亞關係的前國安會副秘書長楊永明受訪認為，李在明會修改尹錫悅「親美遠中」的做法，但將以平衡務實為主，「既不會反美、也不會親中」，以韓國自身經濟與安全利益為基礎，擺脫過去選邊外交。

在美方主導下，尹錫悅任內推動美日韓安全合作。楊永明分析，在美國前總統拜登時期，將此區域安全合作延伸至對台海問題的重視，改變了韓國過去對台海問題保持中立的立場，他預料李在明將回到過去不介入態度，但仍會維持美韓以及韓日之間雙邊及安保關係。

對此，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁受訪認為，李在明提出的實用外交基本是選舉語言，他非常清楚韓國民意仇中感濃厚，因此在上任後將推動真正想法（true color），但形勢比人強，基本上由不得李在明。

郭育仁舉例，李在明曾說不急於與美進行關稅談判，但身為美國前5大貿易國，美國單方面實施對等關稅將重傷韓國經濟。軍事上，美國將北韓視為事實上（de facto）擁核國，駐韓美軍將強化戰場感知部隊，美韓也談及「核共享」，美日韓則舉行聯合軍演。儘管李在明認為這都是對北韓極度挑釁，但這也是由不得他。

郭育仁特別提到，李在明的歷史觀仇日，日韓關係若不是惡化，也是僵化，不太可能延續尹錫悅任內推動的日韓軍事合作，而大衛營峰會恐怕也不會再舉行。

對於李在明政府下的台韓關係走向，楊永明強調，由於李在明不選邊，反而有機會去跟韓國對話。也許在外交跟安全議題上，李在明會保持距離，但是在經濟、科技及貿易等雙邊作為上反而是開放的，台灣可以強化這方面。

郭育仁則認為，尹錫悅是台韓斷交後最重視台灣的韓國總統，直至去年底，台韓之間有許多實質安全磋商，但預料李在明不會延續此合作。