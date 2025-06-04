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邱志偉：台韓關係如何深化 李在明任總統後一大挑戰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／邱志偉辦公室提供
民進黨立委邱志偉。圖／邱志偉辦公室提供

南韓總統大選結果出爐，李在明當選。民進黨立委邱志偉表示，南韓是台灣重要的東亞盟友，這次南韓總統改選順利完成，同時政權完成民主轉移，彰顯南韓的民主鞏固。南韓與台灣均有相似的民主改革歷程，李在明也是民主人權律師出身，與民進黨過往的發展歷程相似，要對他順利當選總統表示祝福。

邱志偉指出，他向來重視南韓與台灣的外交互動，台韓關係如何持續深化，這恐怕是李在明擔任總統後的一大挑戰。李在明在參選期間，採取對台灣與中國戰略模糊態度，甚至直言台海有事與韓國無關等，這對於台韓未來在東亞的同盟關係令人憂心。

邱志偉說，新任總統上任後，過去尹錫悅推動的美日韓三邊合作框架能否維持，以及台美日韓的晶片四方聯盟（Chip 4）未來韓方是否願持續參與，對台灣與美國在東亞戰略布局都影響重大。

邱志偉表示，過去台韓關係其實有穩步的成長，不過他認為目前台韓在民間的影視娛樂文化交流甚多，但在官方互動不足，特別是台灣駐韓代表處，並沒有隨著台韓交流增加而增設館處。當前韓國的新任總統，對台灣的態度曖昧模糊，都令人擔心。邱志偉認為，未來必須加強對韓關係，務必要以前更積極，不能因為總統更替，而讓台韓關係有所影響，甚至讓中國有機可乘，挑撥台韓關係。

邱志偉指出，李在明從就職演說來看，相當重視對內議題，尤其是經濟發展，雖然外界有質疑他對產業了解不足，但邱志偉認為李總統有心發展經濟，特別重視半導體產業，台灣不能掉以輕心。賴清德總統同樣將半導體列為「五大信賴產業」，但相較韓國未來在美中採取戰略模糊立場，甚至意圖加大對中國市場的依賴，台灣反而更需要站穩對美合作的堅定態度，才能讓台灣在AI浪潮中，強化美國市場的信賴，甚至爭取轉單紅利，強化台灣優勢。

邱志偉說，南韓總統突然改選，其實就在彰顯南韓的民主鞏固，絕不走回威權戒嚴的老路。但台灣仍有部分人對威權懷念，甚至對威權象徵緬懷，其實都對台灣深化民主不利。他堅持台灣不能擁抱六四慘劇的中國劊子手，更不能讓台灣重回威權，讓中國對台滲透有恃無恐。

關係 邱志偉 南韓總統大選

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