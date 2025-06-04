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賴清德：紀念六四不只為悼念歷史 更為了延續這份精神

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統表示，六四天安門事件36周年了，每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，六四天安門事件36周年了，每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，六四天安門事件36周年了，每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念的燭光。紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這份精神。

賴總統指出，台灣經歷白色恐怖，至今持續努力落實轉型正義；台灣更經歷民主化洗禮，在歷史的分水嶺上，從威權走向民主。感念前輩的犧牲奉獻，深知自由的可貴，更不能漠視威權主義擴張對全球民主與法治的侵害。

賴總統說，台灣站在全球民主防線的最前線，會持續與所有理念相近的夥伴肩並肩合作，堅定維護現狀、守護民主自由。台灣不僅拒絕遺忘歷史，更要在每一天落實核心價值，抱持著自信與韌性，確保世世代代在自由的土地上成長茁壯。

民進黨 天安門 六四

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