中央砍補助蔣萬安串連訴願 朱立倫：可提貪汙治罪條例訴訟

台北市長蔣萬安不滿行政院刪地方補助款，號召藍營縣市首長下午齊赴行政院提訴願。國民黨主席朱立倫表示，呼籲行政院不要造成民怨，不要再造成國內的內訌，達到大罷免催票的目的。

朱立倫在中常會表示，行政院違法刪除636億元地方補助款，地方政府當然可以提起訴願，也可以提起訴訟，甚至可以提「貪汙治罪條例」相關的法律訴訟，這些都是地方政府的權責。

他批評，民進黨為了政治的目的不斷製造衝突，只是想造成朝野對立來達到大罷免催票的目的，台灣到底要不要認真治國，完全不在民進黨的字典裡面，傷害地方、造成對立，才是民進黨最大的目標。

針對中正路改名議題，朱立倫抨擊，不但擾民、窮極無聊，更是讓社會對立非常不應該的作為，其實他很同情內政部長劉世芳，她今天硬拗說，2017年通過「促進轉型正義條例」當然要做，那不是順便打臉蔡英文總統過去8年歷屆的內政部長和各地民進黨執政的地方首長嗎？

朱立倫說，所有在地方執政過的都知道，民意完全反對這種為意識形態、為一黨之私或個人之私所做的擾民動作，民進黨執政也做不到，所以上周高雄市、台南市也給劉世芳軟釘子，今天她只是奉賴清德之命執行，希望造成社會對立，為民進黨爭取政治紅利，加強意識形態的對立，爭取罷免國民黨的柴火。

此外，朱立倫說，他要特別感謝黨團昨天在立法院通過2028年無煤中火的主決議，中火議題不是今天才發生，2016年台中市政府就已努力推動禁止燃燒生煤的自治條例，當時的台中市長林佳龍堅持要做到無煤中火，2028年達到無煤中火，這是給中火轉型的一個機會，同時達到國際減碳降排的目標，這是非常理性的作為，沒想到在立法院民進黨全力杯葛、全部反對，相信歷史會記錄。