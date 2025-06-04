高額醫療費恐成目標 私協示警現金風險高、推行動支付

醫療費用不同一般日常消費，動輒上千元甚至萬把元。日前台大醫院發生一起竊案，為合作金庫行員收款過程中遭竊近400萬元。台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥表示，為降低類似事件，以及防疫感染風險考量，鼓勵醫療院所導入非現金支付工具，其中部分公立醫院推動確實較為緩慢。

台灣私立醫療院所協會日前發聲明，表達對合作金庫銀行行員於院內收款過程中遭竊387萬元事件深感關切與遺憾。然而，事件凸顯醫療機構仍以高額現金處理業務的風險，不論是金融機構人員或是民眾攜帶大筆現金前往醫院支付、收款或存款，極易成為不法之徒覬覦目標，不僅危及財務安全，更有可能影響院區秩序與人身安全。

吳明彥說，呼籲醫療院所導入非現金支付工具，包括行動支付APP、信用卡及各類電子支付方式等，提高收款效率跟安全、可追蹤性。為鼓勵全國醫療機構導入行動支付如醫指付、LinePay、街口支付等，私立醫院協會舉辦「行動支付導入流程優化競賽」，以去年成績為例，高醫附醫、長庚體系、亞東醫院等表現都不錯。

吳明彥表示，並非只有私立醫院導入，部立醫院等公立醫院表現也不錯，如台中榮總更是行動支付交易次數最多的公立醫院，但部分公立醫院確實推動進度較緩慢；以最大醫療行動支付平台「醫指付」為例，去年金流約近70億元。今年同樣推動競賽，以去年7月到今年6月的行動支付「交易次數」及 「同期成長率」作為統計，預計今年8月公布評選結果。