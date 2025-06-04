快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

朱立倫：李在明不像過去一味親美 平衡美中是世界趨勢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

六四天安門事件36周年紀念，國民黨主席朱立倫今天表示，對民主、自由的呼聲，不是只會在北京，在全世界各地，包括首爾、台北，只要有任何違反民主自由，人民、青年的力量都會全力發出，大家共同紀念六四天安門事件，共同捍衛民主自由，絕對莫忘歷史。

朱立倫今在中常會指出，36年前發生在北京天安門的事件，大家記憶猶新，這是年輕學子們共同為自由、民主奮鬥非常重要的歷史事件，當年在台灣或在全世界，大家都共同聲援。36年後的今天，我們不會忘記這個事件，更是深刻、堅定認為民主、自由的重要。

此外，朱立倫表示，國民黨要恭喜大韓民國新任總統李在明當選就職，相信過去半年，發生在韓國的所有政治事件，都是全世界民主國家最鮮明的教訓，任何要走向獨裁、試圖發動戒嚴，都是會被民眾所唾棄。

朱立倫提到，李在明的政見指出，為促成朝鮮半島的和平，除了韓國要加強國防，必須要跟北韓對話。國防跟對話二者缺一不可，這跟國民黨長期主張的雙Ｄ戰略一模一樣，必須透過國防（defense）與對話（dialogue），才能維持台海和平。

朱立倫說，李在明強調絕對不可再像過去一樣一味親美，必須要能平衡美中，所以要調整對中國大陸的戰略，這是非常清楚的世界趨勢，美中平衡是韓國的新的戰略；而賴清德政府只有對抗、去中，造成兩岸衝突，一味的親美只會造成台灣最大的危機，這是從韓國最新的民意，大家可從中學習到的。

朱立倫 天安門

延伸閱讀

李在明當選韓國總統 日本關切No Japan時代回歸

南韓變天！李在明宣示拚經濟、與北韓對話 指和平雖貴也好過戰爭

朴正熙與金大中政策皆可用 李在明就職演說宣示實用主義治國

韓股噴入牛市！選後慶賀行情爆發 李在明拚Kospi指數翻漲一倍

相關新聞

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋請辭獲准，3位監委被移送紀律委員會。國民黨...

李在明成南韓新總統 賴清德代表政府人民誠摯祝賀

南韓總統補選由共同民主黨候選人李在明勝選，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以...

救命錢不能刪！台中副市長鄭照新北上為補助款請命

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午聯合多縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕並未出席，派副市長鄭...

批為何為難劉世芳 吳思瑤：中正路改名是地方權責

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野質疑為轉型正義勞民傷財。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，改路名是地方政府權責，沒...

賴清德：紀念六四不只為悼念歷史 更為了延續這份精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，六四天安門事件36周年了，每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念...

邱志偉：台韓關係如何深化 李在明任總統後一大挑戰

南韓總統大選結果出爐，李在明當選。民進黨立委邱志偉表示，南韓是台灣重要的東亞盟友，這次南韓總統改選順利完成，同時政權完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。