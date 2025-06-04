朱立倫：李在明不像過去一味親美 平衡美中是世界趨勢

六四天安門事件36周年紀念，國民黨主席朱立倫今天表示，對民主、自由的呼聲，不是只會在北京，在全世界各地，包括首爾、台北，只要有任何違反民主自由，人民、青年的力量都會全力發出，大家共同紀念六四天安門事件，共同捍衛民主自由，絕對莫忘歷史。

朱立倫今在中常會指出，36年前發生在北京天安門的事件，大家記憶猶新，這是年輕學子們共同為自由、民主奮鬥非常重要的歷史事件，當年在台灣或在全世界，大家都共同聲援。36年後的今天，我們不會忘記這個事件，更是深刻、堅定認為民主、自由的重要。

此外，朱立倫表示，國民黨要恭喜大韓民國新任總統李在明當選就職，相信過去半年，發生在韓國的所有政治事件，都是全世界民主國家最鮮明的教訓，任何要走向獨裁、試圖發動戒嚴，都是會被民眾所唾棄。

朱立倫提到，李在明的政見指出，為促成朝鮮半島的和平，除了韓國要加強國防，必須要跟北韓對話。國防跟對話二者缺一不可，這跟國民黨長期主張的雙Ｄ戰略一模一樣，必須透過國防（defense）與對話（dialogue），才能維持台海和平。

朱立倫說，李在明強調絕對不可再像過去一樣一味親美，必須要能平衡美中，所以要調整對中國大陸的戰略，這是非常清楚的世界趨勢，美中平衡是韓國的新的戰略；而賴清德政府只有對抗、去中，造成兩岸衝突，一味的親美只會造成台灣最大的危機，這是從韓國最新的民意，大家可從中學習到的。