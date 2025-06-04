賴清德：台灣成亞洲首個三大豬病非疫區 守護防疫成果

世界動物衛生組織（WOAH）日前正式將台灣認證為傳統豬瘟非疫國，成為亞洲第一個，也是目前唯一三大豬病非疫區的國家。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府也會努力提升相關產業競爭力，拓展國際市場，出口外銷到更多國家，讓更多人可以吃到台灣優質豬肉產品。

賴清德指出，回顧台灣豬隻防疫的歷程，1997年爆發豬隻口蹄疫的疫情，歷經23年的努力，於2020年取得口蹄疫非疫區的認證。2018年中國爆發非洲豬瘟，蔓延周邊多國，台灣果斷採取邊境防堵，成功在2024年被認定為非洲豬瘟非疫區。

賴清德說，台灣早在日治時期，就有傳統豬瘟案例，經過各界不斷的努力，藉由疫苗控制疫情，提升生物安全觀念，終於在今年5月29日，WOAH正式認證台灣為非疫區。從疫區到非疫區，可說是一條漫長且艱辛的路程，大家應更珍惜這得來不易的成果。

賴清德表示，要謝謝歷任行政團隊、所有參與防檢疫、邊境把關的第一線工作人員，以及養豬產業的朋友們，因為跨部門的公私協力，以疫苗控制疫情，用邊境查核將疫病阻絕於國門之外。

賴清德指出，更感謝全體國人全力配合防檢疫政策，因為全民防疫，才能讓台灣成為三大豬病非疫區的國家，但「非疫區」不等於「免疫區」，政府會持續強化邊境防檢、環境監測，以及教育宣導，集結各界的力量，全力守護防疫成果。