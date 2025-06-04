陳歐珀涉嫌收賄護航業者 民進黨廉政會將討論
民進黨前立委陳歐珀涉嫌提出修法護航業者，遭北檢聲押禁見。民進黨中央今天回應「尊重司法、勿枉勿縱」；民進黨廉政會主委邱駿彥說，原則上排入6月廉政會例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，也不排除召開臨時會。
民進黨前立委陳歐珀涉嫌於立委任內收受物流公司不正利益，並提出修法護航業者，北檢昨天針對陳歐珀等人發動搜索約談。檢察官訊後，今天清晨聲押禁見陳歐珀。
民進黨立委林俊憲下午在民進黨中常會前受訪，媒體追問，此案是否牽涉派系糾葛，林俊憲說，「尊重司法偵辦，不要每件事都扯上政治」。
民進黨立委王世堅在中常會前受訪表示，司法是公平的，針對涉案嫌疑人調查，這是應當的，跟民進黨的派系一點都沒有關係。
王世堅認為，陳歐珀擔任立委期間表現非常好，他個人是相信陳歐珀在這件事情可能有被誤解，因為立委的提案往往都各企業請託，如果陳歐珀是清白無辜，那這樣子被調查其實也無妨。
王世堅說，現在國政如麻，不分政黨都應該戮力國政，更何況民進黨身為執政黨，黨內非常團結，此案絕對跟派系沒有關係。
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