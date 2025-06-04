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陳歐珀出事傳涉派系鬥爭 王世堅：絕對無關

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委陳歐珀涉嫌在立委任內收受物流公司不當利益，並提出修法護航業者，北檢已對陳歐珀提出聲押。地方傳出，檢方一連串動作恐與派系鬥爭有關，民進黨立委王世堅今天受訪時表示，此事絕對與派系無關，他也認為陳可能被誤解。

王世堅指出，司法是公平的，針對涉案嫌疑人調查是應當的，這件事情與民進黨派系一點都沒有關係，而陳歐珀在擔任立委期間表現非常好，他個人相信，這件事情，陳有些被誤解。

王世堅說，立委提案往往都是各企業央託，當陳歐珀認為有道理時，可能去提案，若這些事情是清白無辜的，那被這樣調查也無妨，反而能凸顯當時提案沒錯。

王世堅表示，現在國家國政如麻，應該不分政黨、努力國政才對，何況民進黨非常團結，絕對與派系無關。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，該案件原則上排入6月例會討論，但若案情有急遽發展並事態重大，也不排除會召開臨時會。

陳歐珀 王世堅 民進黨

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