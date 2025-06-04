質疑中正路改名「食飽換枵」 周春米：被砍52億怎麼食飽？

中正路改名鬧得沸沸揚揚，今日屏東縣議會第20屆第5次定期會，縣議員黃明賢質詢縣長周春米，中正路改名勞民傷財，是「食飽換枵」（台語吃飽換餓），周春米表示，不能忘記威權對台灣社會造成的傷害，就算沒改名，這段討論過程也值得珍惜。

黃明賢指出，屏東縣33鄉鎮市共有26條中正路，若改名包括改門牌、戶口名簿、身分證等，總計要花232萬餘元，還不算其他社會成本，像是外地民眾要回鄉換證，更改收件地址或申請金融選項等更動，勞民傷財。

周春米回應，「中正路改名」不是簡單5個字，而是依據促進轉型正義條例的規定，我們也能趁此機會一起思考，全國為什麼有這麼多條中正路，一個人為何有這麼大權力用這來命名，這個歷史事實可供大家來思考、檢討、反省。

她說，中正路是威權時代的象徵，促轉條例則是台灣轉型正義、走向民主社會最後一哩路，改名是清除威權的象徵，藉由社會上不斷討論，不管最後是否有改名，這段討論的過程和歷史，本身就非常值得我們珍惜。

黃明賢又說，屏東市中正路經過7個里，他做了民調，7個里長中沒有半個贊成，都認為這勞民傷財、意義不大。他說，現在國事、縣事繁雜，這麼多事情要處理，為什麼要改名？根本是「食飽換枵」。

依此邏輯，是不是全台的中正里、中正國小、中正國中這些都要一起改名？中央為了意識型態，基層都覺得麻煩「搞這些要幹嘛？」，一面倒反對。他質問，依據屏東縣道路命名及門牌編釘自治條例，如果民意與內政部推動轉型正義無法取得共識，不能達到改名條件規定，縣長是否仍推動到底？

周春米回應，縣府怎會「食飽換枵」？屏東縣一般性補助款被刪了52億，都沒飯吃了怎麼會飽？改名不是兩面切能解決的問題，很難短時間討論完畢，期間有很多步驟，也要了解民意，相關規定要依法行政。不管正反意見、最後有沒有改名，威權造成台灣社會的傷害，是歷史不能忘記。