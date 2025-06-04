快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

質疑中正路改名「食飽換枵」 周春米：被砍52億怎麼食飽？

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣議會第20屆第5次定期會縣議員黃明賢質詢縣長周春米，中正路改名勞民傷財是「食飽換枵」。記者潘奕言／翻攝
屏東縣議會第20屆第5次定期會縣議員黃明賢質詢縣長周春米，中正路改名勞民傷財是「食飽換枵」。記者潘奕言／翻攝

中正路改名鬧得沸沸揚揚，今日屏東縣議會第20屆第5次定期會，縣議員黃明賢質詢縣長周春米，中正路改名勞民傷財，是「食飽換枵」（台語吃飽換餓），周春米表示，不能忘記威權對台灣社會造成的傷害，就算沒改名，這段討論過程也值得珍惜。

黃明賢指出，屏東縣33鄉鎮市共有26條中正路，若改名包括改門牌、戶口名簿、身分證等，總計要花232萬餘元，還不算其他社會成本，像是外地民眾要回鄉換證，更改收件地址或申請金融選項等更動，勞民傷財。

周春米回應，「中正路改名」不是簡單5個字，而是依據促進轉型正義條例的規定，我們也能趁此機會一起思考，全國為什麼有這麼多條中正路，一個人為何有這麼大權力用這來命名，這個歷史事實可供大家來思考、檢討、反省。

她說，中正路是威權時代的象徵，促轉條例則是台灣轉型正義、走向民主社會最後一哩路，改名是清除威權的象徵，藉由社會上不斷討論，不管最後是否有改名，這段討論的過程和歷史，本身就非常值得我們珍惜。

黃明賢又說，屏東市中正路經過7個里，他做了民調，7個里長中沒有半個贊成，都認為這勞民傷財、意義不大。他說，現在國事、縣事繁雜，這麼多事情要處理，為什麼要改名？根本是「食飽換枵」。

依此邏輯，是不是全台的中正里、中正國小、中正國中這些都要一起改名？中央為了意識型態，基層都覺得麻煩「搞這些要幹嘛？」，一面倒反對。他質問，依據屏東縣道路命名及門牌編釘自治條例，如果民意與內政部推動轉型正義無法取得共識，不能達到改名條件規定，縣長是否仍推動到底？

周春米回應，縣府怎會「食飽換枵」？屏東縣一般性補助款被刪了52億，都沒飯吃了怎麼會飽？改名不是兩面切能解決的問題，很難短時間討論完畢，期間有很多步驟，也要了解民意，相關規定要依法行政。不管正反意見、最後有沒有改名，威權造成台灣社會的傷害，是歷史不能忘記。

黃明賢表示，內政部強推改名，是侵害地方自治、罔顧程度正義，逾越了地方自治權限。同時忽視地方民意，態度強硬失當，顯示中央對地方實際狀況、財政負擔、民意反饋輕忽不尊重。而改名成本與擾民問題未解，缺乏配套擔當，也造成社會對立與資源浪費。

屏東縣議員黃明賢說，屏東市中正路經過7個里，7個里長中沒半個贊成改名。記者潘奕言／攝影
屏東縣議員黃明賢說，屏東市中正路經過7個里，7個里長中沒半個贊成改名。記者潘奕言／攝影

黃明賢 屏東縣 中正路

延伸閱讀

日參議員拜會屏東縣長周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作

【重磅快評】縣市自負發電責任？陳其邁先勸周春米挺公投

重啟核三公投…周春米、徐富癸再批核廢料無處放 風險誰承擔?

周春米批核三重啟是犧牲屏東人 黃國昌：她可投反對票

相關新聞

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋請辭獲准，3位監委被移送紀律委員會。國民黨...

李在明成南韓新總統 賴清德代表政府人民誠摯祝賀

南韓總統補選由共同民主黨候選人李在明勝選，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以...

救命錢不能刪！台中副市長鄭照新北上為補助款請命

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午聯合多縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕並未出席，派副市長鄭...

批為何為難劉世芳 吳思瑤：中正路改名是地方權責

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野質疑為轉型正義勞民傷財。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，改路名是地方政府權責，沒...

賴清德：紀念六四不只為悼念歷史 更為了延續這份精神

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，六四天安門事件36周年了，每年的六四，台灣社會都基於普世價值，點亮紀念...

邱志偉：台韓關係如何深化 李在明任總統後一大挑戰

南韓總統大選結果出爐，李在明當選。民進黨立委邱志偉表示，南韓是台灣重要的東亞盟友，這次南韓總統改選順利完成，同時政權完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。