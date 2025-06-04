補助款遭砍25億 宜蘭縣提訴願：保障縣民權益

行政院大砍地方政府一般性補助款，宜蘭縣府今天也跟進，向行政院提起訴願。縣府表示，一般性補助款遭統刪影響縣府施政財務規畫甚鉅，行政院作法違背憲法、財劃法、地方制度法等規定，提起訴願是為確保縣民權益不要受損。

宜蘭縣府表示，上月16日收到行政院函文，將原核定一般性補助款由93.6億餘元下修到68.03億餘元，刪減高達25.56億元，對縣民基本福祉、縣政穩定、地方發展都造成嚴重衝擊。

縣府上月27日行文行政院爭取儘速恢復原核定額度，但這個月2日收到行政院的回文，仍要求縣府以舉債因應，縣府深表遺憾，決定依訴願法採取行政救濟。

宜蘭縣府說明，宜蘭一年以上未償還公共債務比率已達60%以上，財政狀況被行政院列為中度管理縣市，縣府努力開源節流、減債控管，就是不希望債留子孫，行政院建議舉債，將造成財政加速惡化，縣府認為窒礙難行。

宜蘭縣府也批評，中央統刪一般性補助款，事前未邀地方充分溝通，明顯違反誠信及信賴保護原則，更是嚴重影響縣府財務收支自治權，且統刪處分逾越法律授權範圍，行政院有濫用裁量之嫌，違反依法行政原則，更違背憲法第147條、財政收支劃分法第30條第3項及地方制度法相關規定。