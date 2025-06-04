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點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

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點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋請辭獲准，3位監委被移送紀律委員會。國民黨立委徐巧芯今天在立法院受訪表示，有吹哨者告訴她，監委葉宜津、田秋堇也有濫用公務車情形，監察院應全面調查是否屬實，而不是有照片才查，沒有就便宜行事。

徐巧芯表示，監察院長陳菊5個月沒有來上班，恐致濫用公務車的人、違法亂紀的監委變本加厲。監委執掌監督百官，居然知法犯法，可能涉及背信、圖利等罪嫌，但立委卻沒有辦法詢問陳菊，如果陳身體不允許，監察院長應該換人做，才能好好監督監察院，完成監察院工作。

徐巧芯指出，很難想像行政院哪個部長，可以連續5個月都請假還能繼續做部長；院長也一樣，如果行政院長卓榮泰5個月都不能上班，不管什麼因素，這還適任嗎？當陳菊5個月不能上班，監委濫用公務車或其他違法行徑，也讓人不意外了。

陳菊 監察院 徐巧芯

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