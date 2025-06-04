總統府令李俊俋免職 涉貪案偵辦受注目

【本報記者章文綜合報導】監察院前秘書長李俊俋因公務車私用爭議請辭獲准，北檢稱已分案調查。對此，國民黨表示李俊俋上一個「分案調查」的貪瀆案距今26個月，與類似案情的高虹安案偵辦速度大不相同，如何偵辦，將可看出法院是否辦藍不辦綠？

不是辭職就沒事

監院副院長李鴻鈞3日曾指出，因司法啟動調查，所以院內只能先暫停調查。有學者直呼明明有「刑懲併行原則」，李俊俋違反行政法的部分應先行調查後提出彈劾；公務員懲戒法對已離職公務員在任之行為也適用，李俊俋不能辭職就沒事了。

至於李鴻鈞說事件之初就對李俊俋做行政調查，但現在因有人提告而進入司法程序，目前監察院只能暫停調查，北檢也已到過監院。對此，考試院保訓會前委員、世新大學行政管理系兼任副教授桂宏誠批李鴻鈞「亂扯一通」，李俊俋已違反行政法，雖未必構成犯罪，但違反行政法的部分應先進行調查後提出彈劾。

同案偵辦緩急有別

另，停職中的新竹市長高虹安，因涉嫌詐領助理費案遭北檢起訴，其時任國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟曾自證記帳方式與李俊俋擔任立委時相同，李俊俋、黃惠玟因而遭告發涉犯貪汙治罪條例，檢方2023年八月分案至今卻無下文。

國政基金會副執行長凌濤指出，吹哨者向北檢檢舉李俊俋涉及立委助理費回捐公積金，北檢稱已分案，至今已屆26個月，期間僅傳喚黃惠玟到庭說明，無聲無息；但同一個案件，高虹安遭大幅度調查、綠媒批鬥、重判，至今已停職十個多月，司法檢調有公平嗎？

凌濤質疑，助理費回捐公積金制度的源頭是李俊俋，若高虹安真的違法，為何李俊俋可以沒事？同理，若李俊俋可以無事，為何高虹安會被一審依詐領公有財物等罪，重判七年四月徒刑？

北檢：李以他字案偵查中

北檢回應表示，李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，已分他字案函調公務車派車紀錄，不排除傳喚相關人到案；至於李俊俋與黃惠玟被控設立公積金制度遭告發涉犯貪汙罪，北檢分他字案列兩人為被告，去年曾傳喚黃惠玟後請回，此案目前仍以他字案偵查之中。

針對民代上周告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪。北檢署收受告發，已依程序分案辦理，將李俊俋列為「他字案」被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦；監委林郁容遭告發以公務車接送親友，同樣分他字案偵辦。檢察官3日已向監察院函調相關監察院派車紀錄，追查公務車使用是否涉及不法。

總統府網站3日公布總統令，指監察院秘書長李俊俋已准辭職，應予免職。此令6月2日生效。

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