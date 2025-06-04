台南經驗訴願緩不濟急 黃偉哲：籲立法院支持追加預算

台南市副市長葉澤山今天出席立法院財政委員會，轉達台南市長黃偉哲意見，指解鈴還須繫鈴人，立法院統刪行政院預算，中央已窮盡救濟程序，被迫調減一般性補助款636億元，希望立法院能夠放下成見，以生民為念，趕快通過追加預算。

立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳及法務部，就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府的補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告，並備質詢，同時也邀請22縣市政府代表出席。

正值議會總質詢，黃偉哲指派副市長葉澤山出席，葉澤山於會議中懇請立法委員能夠支持追加預算，解決縣市政府燃眉之急。

葉澤山指出，各縣市政府面臨同樣困境，也提出各種解決方案，然而目前各界所提的各種方案，不論是訴願或是持續刪減中央各部會經費，恐是曠日廢時或窒礙難行。

葉澤山表示，中央總預算案被刪減總額達2076億元，中央政府的部分已被大幅刪減1439億元，再繼續刪減，恐是窒礙難行；此外，依據訴願法，撤銷原處分需要3至5個月。葉澤山問在場與會的各縣市代表，「你們可以再等5個月嗎？」

葉澤山指出，台南市府在2011年縣市剛合併時，也遭到議會要求自行刪減38億，因為金額龐大影響到人事費、社福等法定的支出，後來也是透過追加預算的方式解決。目前行政院也考量以追加預算方式來解決各縣市政府面臨的困境，只要立法院願意支持，就能幫全台灣各縣市解決問題，各縣市的基本建設、社福、教育等計畫就能順利銜接不中斷。

黃偉哲呼籲立法委員放下歧見，支持追加預算，黃偉哲表示，韓國新當選總統李在明今天就職，他曾經在造勢時高舉著12吋晶圓，上面刻著「成為世界第一半導體強國」，韓國三星鎖定台積電，直言要超越成為世界第一。加上川普關稅談判期限進入倒數，此時，台灣是不是應放下歧見，優先團結對外。