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影／刪補助款35億重傷地方 南投縣長許淑華籲中央不要斷炊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華強調，中央大砍一般性補助款，將讓非都會型縣市建設雪上加霜。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華強調，中央大砍一般性補助款，將讓非都會型縣市建設雪上加霜。記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華今天表示，中央刪減南投縣政府的一般性補助款高達35億元，已嚴重衝擊縣政運作，導致債務清償與建設推動受阻。她呼籲行政院應正視地方財政困境，儘速恢復撥款，以維持公共服務與財政紀律。

許淑華下午將到行政院提出訴願，要求中央恢復一般性補助款。許淑華說，行政院於5月中通知刪減對地方政府的一般性補助款，其中南投縣被刪減金額高達35億元，再加上今年度原已短撥的10億元，讓縣府面臨前所未有的財政壓力。

南投縣政府原本規劃逐步清償約30億元的縣府債務，並透過新的「財政收支劃分法」條文，於明年投入更多經費強化社會福利。但中央突如其來的撥款變動，不僅打亂還債計畫，也迫使縣府必須全面檢視並調整明年度預算。

「我們已經著手檢討預算編列，包含部分逐年編列項目也可能面臨刪減。」她強調，在中央專案補助資源有限的情況下，南投長期仰賴統籌分配稅款與一般補助款作為支撐縣政運作的主軸，尤其是在非都會型縣市稅收來源有限，中央撥款更是不可或缺。

許縣長指出，近年中央多以競爭型補助為主，這類補助雖有彈性，卻須搭配地方自籌款，對財力有限的縣市而言形同雙重壓力。她呼籲行政院應審慎考量各地實際情況，尤其是在南投這類以農村及觀光為主的縣份，基礎建設與民生服務都亟需穩定資金支持。

「地方政府向來配合中央政策，也嚴守財政紀律，若補助款遲遲無法到位，勢必影響基層建設與公共服務品質。」許淑華強調，期盼中央傾聽地方心聲，儘速恢復一般補助款撥付，讓縣府能穩定推動施政、維護民眾福祉。

財政收支劃分法 補助款

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