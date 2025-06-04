改名中正路去威權象徵 藍委：請賴清德搬離總統府

中正路改名爭議，內政部長劉世芳今赴立院內政委員會備詢，藍委許宇甄質詢時說，既要去除威權象徵，最大的威權象徵就是總統府，應建議賴清德搬離總統府。且民進黨為轉型正義，抹煞蔣經國在建設上的貢獻？劉則說，促轉條例中提及出現在公共建築或場所的紀念緬懷威權統治者象徵，應移除。

內政委員會今審查建築法修正草案、平均地權條例修正草案。許宇甄表示，內政部依據促進轉型正義條例檢視中正路、經國路等街道須改名，但這不是換個名字就沒事，牽扯數以萬計門牌、身分證、健保卡、戶口名簿、土地權狀都要更換，牽扯層面很廣，「內政部目前掌握全台中正路、經國路有幾條？分別影響多少戶籍地址、營業登記跟建物門牌，以及這項政策的實施範圍、規模跟預估成本？」

劉世芳答詢，跟中正街路巷有關的有311條、介壽路29條、經國街路巷9條總共349條。至於另外數據手上沒有掌握，但程序正義在處理轉型正義非常重要的，內政部一再對外強調，中央跟地方政府需要有社會溝通的時間。

許宇甄問，之前提及去除威權象徵一案最多10萬補助款？劉世芳說，1案10萬補助是目前民政司能夠處理的部分，像是蔣中正的塑像移除過程中的所需費用；至於改路名，公務預算沒辦法支出，但若有需要，會動用促轉基金，會協助地方政府來執行。

許宇甄接著說，既然內政部要依促進轉型正義條例去除威權象徵，那最大的威權象徵就是總統府，也就是以前日本的總督府，應該建議賴清德總統搬離總統府，要做就要做大一點，不要柿子挑軟的吃，欺負民眾，且民進黨為了轉型正義，抹煞蔣經國在十大建設等的貢獻？

劉世芳則說，這是依據立法院所通過促進轉型正義條例提及，出現在公共建築或場所的紀念緬懷威權統治者象徵，應移除跟改名。

至於藍委張智倫問內政部有無公告建議地方改路名名單？劉世芳則坦言，最難是路名改善，內政部是地方主管機關，但執行機關不是只有內政部，還有地方政府，她強調溝通非常重要，推動過程中，轉型正義、程序正義都要顧及，「不能超越法律授權，去處理法律授權以外的事情，推動改名過程中有很多看法，都可列入討論範圍，不造成社會對立是要溝通，民政司預算一大包也是被凍結，但地方政府有需要會轉到促轉基金協助。」