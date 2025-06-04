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民進黨團：藍欲以決議案推翻總預算 違法違憲再加一

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院財政委員會上午朝野立委吵成一團，互相指責對方政黨亂刪預算，民進黨立委李坤城（左三）與民眾黨立委張啟楷 （前排右二）拿麥克風互嗆，民進黨立委賴惠員（前排右一）與民進黨立委吳秉叡（左一）則是在一旁舉著「惡砍預算藍白始作俑者」、「總預算已三讀公布 今日會議 違法違憲」等標語。記者蘇健忠／攝影
立法院財政委員會上午朝野立委吵成一團，互相指責對方政黨亂刪預算，民進黨立委李坤城（左三）與民眾黨立委張啟楷 （前排右二）拿麥克風互嗆，民進黨立委賴惠員（前排右一）與民進黨立委吳秉叡（左一）則是在一旁舉著「惡砍預算藍白始作俑者」、「總預算已三讀公布 今日會議 違法違憲」等標語。記者蘇健忠／攝影

行政院統刪地方補助款25％引發反彈，立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，促請中央立即足額撥付，並邀全台22縣市代表列席。民進黨團批評，以決議案推翻審查完成的總預算案，是違法違憲會議，藍白不能殺了人再叫民進黨急救，請自重。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨和地方不滿，台北市長蔣萬安等九縣市首長或代表今赴行政院提起訴願，立院財政委員會也排定相關專題報告。

民進黨團幹事長吳思瑤今天早上偕財政委員會立委鍾佳濱、李坤城舉行記者會抨擊在野。吳思瑤批評，國民黨籍財政委員會召委賴士葆排定用決議案方式推翻審查完成的總預算，「這是違法違憲再加一」，若當時藍白沒有惡砍總預算、支持覆議案，總預算之亂就能撥亂反正。

她批評，現在已經六月，今年都過一半了，居然要用決議案推翻一月審查完畢的總預算案，法理上大有問題。

鍾佳濱續指，財政委員會另要討論中央政府總預算統刪939億，應恢復636億對地方一般補助款，民進黨團必須嚴厲反對，因為於法無據。他說，根據「預算法」第25條，政府不得於預算所定外動用公款，藍白透過立院決議要求行政院變更立院通過的預算，並予以補足，但預算已經定了要如何變更？當初藍白統刪也沒有相關附帶決議。

鍾佳濱指出，當初藍白聯手反對行政院針對總預算提出的覆議案，行政院也依照立院決議將統刪金額自行調整到939億，地方政府也請行政院提出追加預算，賴士葆受理立法院會交付的撥付案，完全牴觸憲法規定。

針對藍營主張中央不能刪除地方一般性補助款，否則將牴觸財劃法，鍾說，財劃法是今年三月通過，總預算則早在一月決定，且財劃法規定次年度預算須提早6個月送交立法院審議，也就是明年才能適用，無法回溯今年，唯一解套方式就是憲法法庭宣告114年度中央政府總預算無效，「藍白不能殺了人再叫民進黨急救，請自重」。

吳思瑤表示，賴清德就任後，今年照顧地方預算支持來到史上新高達1兆151億，但惡砍預算的始作俑者是藍白，還要求行政院自行調整，即便這636億暫時不予撥放，賴清德政府編列給地方的預算依舊是史上新高，

行政院 藍白 總預算

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