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影／用決議案推翻總預算 民進黨團批違法違憲

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱（右）、李坤城（左）舉辦「惡砍預算 藍白始作俑者」記者會。記者許正宏／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱（右）、李坤城（左）舉辦「惡砍預算 藍白始作俑者」記者會。記者許正宏／攝影

中央政府總預算遭藍白立委聯手凍結並刪除部分，行政院因此統刪地方政府補助款25％，此舉引發爭議不斷，立法院財政委員會今天審查民眾黨團所提「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府」請公決案，委員會邀請22縣市政府代表出席，民進黨立委指違法開會提出散會，引發朝野立委爆發口角衝突。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委鍾佳濱、李坤城則在黨團舉辦「惡砍預算 藍白始作俑者」記者會，指出召委賴士葆用決議案方式推翻審查完成的總預算案，這根本是違法違憲，痛批找各地方首長來包圍中央，但冤有頭債有主，預算被刪還是得要找刪除預算的在野黨，遭砍的中央政府總預算包含統刪地方政府補助款，行政院是按照藍白通過的總預算決議來執行。

記者會上吳思瑤並拿出數據手板強調，賴總統在就任後，編列分配地方政府的預算為史上新高，無奈遭惡砍預算，這始作俑者是藍白立委，如今違法違憲加開會議，推翻已審完的總預算案，藍白一直重蹈覆轍，早知如此何必當初。

立院財政委員會召委打算用決議案方式推翻審查完成的總預算案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天舉辦記者會，指出會議違法違憲。記者許正宏／攝影
立院財政委員會召委打算用決議案方式推翻審查完成的總預算案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天舉辦記者會，指出會議違法違憲。記者許正宏／攝影
立院財政委員會召委打算用決議案方式推翻審查完成的總預算案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱（右）、李坤城（左）今天舉辦記者會，指出會議違法違憲。記者許正宏／攝影
立院財政委員會召委打算用決議案方式推翻審查完成的總預算案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（中）、立委鍾佳濱（右）、李坤城（左）今天舉辦記者會，指出會議違法違憲。記者許正宏／攝影

行政院 藍白

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