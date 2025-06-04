大小里經費落差大、里長壓力更大 新北議員促調整級距

新北市幅員遼闊、里別差距極大，現行「里基層工作經費」雖自113年起改採9級分級制度，依人口多寡分配60萬元至100萬元，但仍難貼近地方實際。地方民代指出，大里壓力遠高於小里，建議再細分級距。大里里長則坦言，道路維修等基本需求就已耗盡經費。

國民黨團書記長王威元表示，現行制度雖已分級，但城鄉落差與人口差距仍未被有效反映，最大林口南勢里逾3萬人，最小瑞芳碩仁里僅140人，「大小差200倍，卻可能只差40萬經費」，明顯不合理。他主張應依人口數階梯式調整，建議4000人以下維持60萬元，4000至7000人可再多5萬元，之後每增3000人，再加5萬元，讓制度能真正反映基層規模與需求。

「現在小的里一個人可以發兩顆粽子，大的里連衛生紙都不夠發。」王威元語帶無奈表示，過去大里可以爭取議員配合款補強活動經費，近年規定趨嚴，不能用在活動支出上，導致衝突越來越高。他強調，自己曾擔任里長，更理解基層的辛苦，經費除了活動，也常用在修繕廣播系統、公告欄等日常設施，項目多元且價格不一。

新北市議員彭佳芸則指出，9級制度仍過於粗略，建議至少細分為20級。她強調，不論大里或小里，實務上的壓力都很大，經費雖可用於社區清潔、路燈照明、溝渠疏通等多項目，但實際操作仍處處受限，例如監視器裝設即無法由里基支應。加上近年里幹事與鄰長還需配合社福系統第一線工作，卻無對應支援，「要他們守望也要他們守護，卻沒有配套經費，當然做得吃力」。

對此，民政局表示，已於113年起依人口數設計分級標準，最大上限為3萬1千人、補助額為100萬元，目的是讓資源配置更貼近需求、提升服務效能。後續是否進一步調整，將視里鄰重編的實際推動情形進行滾動式檢討。

新店區香坡里長郭永城也直言贊同議員所提。他指出，香坡里不僅人數逾1.2萬人，更是典型山坡地地形，許多道路不屬市府及中央管轄，「不是市府、也不是中央的地，我們自己要處理」。他坦言，道路修補與維護是里內最沈重的支出，山區氣候潮濕，加上居民家戶數與車輛數都多，常需大面積整修，「經費根本不夠，還沒談到其他建設，就已經吃緊。」

郭永城補充，山區里本就幅員廣、需求大，若能依比例分配經費，對提升服務與民眾滿意度都有幫助，「議員的提議我是100%贊成的。」