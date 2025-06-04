【重磅快評】諷羅智強是男人就要認 老柯最差勁的選擇

最近有罷團指藍委羅智強用隱藏號碼電話「騷擾」民進黨立院黨團總召柯建銘，昨天羅表示將告罷團自清，不料老柯反嗆羅「是男人就要認」，民進黨發言人卓冠廷還調侃羅只敢欺負弱小，羅智強只好宣布加告老柯，求償100萬元；官司後續發展固然有看頭，不過，要說「不認帳」，老柯絕對名列前茅，由他來說「是男人就要認」，實在反差太大了。

大罷免第二階段即將收尾，藍營端出來的成績實在慘不忍。不過，罷藍團體為了再添柴火，爆料羅智強在黨團協商時用隱藏號碼電話騷擾老柯，打斷老柯談話，痛斥舉止幼稚，缺乏基本尊重與法律常識，極其失格。罷團的用意在進一步摧毀羅智強人設，在羅公開澄清後，罷團仍不收手，說得有如現場目擊一般，羅決定提告求償100萬；罷團不甘罷休，再批羅是訟棍，企圖用司法打壓製造寒蟬效應。

羅智強有沒有用隱藏號碼電話騷擾老柯？羅說他沒有老柯的電話號碼及LINE，也從未打電話給柯，何來聲騷擾之說？更別說在朝野協商期間做這種事。

羅智強的說法是不是真的，有待查證；但羅智強說要查真相可以調他和老柯手機的通聯紀錄比對，協商現場也有立法院影音紀錄，誰在說謊一目了然。顯然提告由司法釐清是眼前最好的方式，羅智強的提告應可被接受，罷團說羅用司法打壓，難不成認定法院是國民黨開的？可能沒有人會相信。

其實，國民黨應該要作羅智強的強力後盾。檢視這次大罷免的歷程，羅智強只是一個縮影，35名藍委被罷團死纏爛打，目前已有 31名立委通過二階連署，幾乎每個藍委都歷經類似羅的遭遇，先是罷團爆料發動攻擊，接著綠媒及政論節目加油添醋，添加柴火，再由罷團渲染擴大，大罷免就在這一條龍的作業方式遍地開花，葉元之如此，李彥秀、王鴻薇、羅廷瑋、徐巧芯、羅明才、林沛祥、馬文君......，那一個藍委不是如此？羅智強及時反制，而且打到老柯，不正是藍營最好的策略嗎？

羅智強要加告老柯，除了老柯繪聲繪影，羅「是男人就要認」，也還要拜民進黨發言人卓冠廷之賜。卓冠廷在政論節目中宣稱，事發當天柯建銘與羅智強對話已被記錄在議事錄，多家媒體根據做報導，質疑「羅智強不告柯總召，也不告媒體，卻提告罷免團體」，嗆羅「只敢欺負最弱小的公民團體」。

既然卓冠廷都把話說到這樣程度，羅智強能不告老柯嗎？但內行人都知道，這些罷團背後有民進黨在撐腰，有的是資源，從來就不是弱小，卓冠廷說罷團是最弱小，也未免太誇張了。

最諷刺的還是新列被告的老柯，他可以用各種形容詞來調侃羅智強，但他偏偏選擇用「是男人就要認」來調侃羅智強，說到「是男人就要認」，老柯不認帳的事蹟還真是罄竹難書。

近的來說，他在二月初說大罷免是國民黨發起的，結果外界稍為整理一下，他在一月初就高調宣稱「大罷免潮一定會來」，2月中旬又說他為大罷免準備60年；隨後他又說，喊出「大罷免」之前，他已與賴清德、卓榮泰溝通過。民進黨老早就鋪天蓋地發動仇恨動員大罷免，老柯怎麼不認？

三月間，藍營提出反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防時，老柯拿拐杖用力敲桌，拐杖斷成兩截，其中一節噴飛砸向藍委徐巧芯，導致徐右手肘鈍挫傷。事發後，老柯只急著找他的拐杖，至今未向徐道歉，這又是那門子的「是男人就要認」。

上月立法院三讀通過刑法部分條文修正案，增訂妨害司法公正罪、棄保潛逃罪、不法關說罪及提升脫逃罪法定刑等條文，羅智強慨言2013年關說司法風暴，老柯涉入全民電通案，卻透過王金平關說法務部長，指示承辦檢察官不上訴，讓老柯免責脫罪，柯反稱他只是跟王訴說國民黨如何介入司法，用全民電通案製造冤案搞他。老柯遇事就硬拗，又怎麼好意思說羅智強「是男人就要認」？