藍首長政院抗議統刪但桃園只發文溝通 張善政：桃園會逐步漸進

行政院統刪地方一般性補助款，國民黨執政多縣市政府今天下午將到政院抗議，同為藍營執政的桃園市則是發文溝通。桃園市長張善政今強調程序問題，指每個地方政府做法不一樣，桃園會逐步漸進。

民進黨桃園市議員李光達今總質詢也提到中央砍補助款一事，指台南市長黃偉哲有建議行政院以追加預算方式向立法院爭取預算，如果行政院採行，呼籲市長張善政促藍營立委支持；張善政答詢表示，這不失一個可行方案，但中央如果提出，論述要有很強的基礎。

針對中央統刪一般性補助款，桃園市府官員透露張善政考量的是如何真正解決問題，看看還有無其他解決方案，因此不放棄和行政院溝通的機會和空間。

官員指出，市府一直雙線進行，一方面積極透過各種管道持續跟中央溝通，另一方面也做最壞打算，盤點各項建設優先順序，評估追加預算或舉債方式執行可能。

官員強調，桃園也不排除其他較強硬的做法，訴願也是重要的手段和表態。若中央任憑最壞的情況發生，犧牲市民的權益，市民反彈最大的出口就是民進黨，綠營基層民代的壓力可想而知。