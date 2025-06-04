對首爾致賀電 外交部：盼持續與南韓新政府深化合作

南韓選出新總統李在明，結束由前總統尹錫悅短暫實施戒嚴所引發的長達6個月的政治動盪。我外交部透過新聞稿，祝賀南韓政府與人民再次完成民主選舉，此外，我國駐韓國代表處已於選舉結果公布後轉致我政府賀電，期盼在既有緊密且穩固的互動基礎上，持續與南韓新政府深化各領域合作關係。

大韓民國第21任大統領選舉4日完成開票，由共同民主黨提名候選人李在明當選。

外交部表示，代表我國政府向韓國政府與人民，再次完成民主選舉表達誠摯祝賀，另我國駐韓國代表處已於選舉結果公布後即轉致我政府賀電。

外交部指出，台灣與韓國同為印太地區重要成員國，共享民主、自由、人權及法治等普世價值，在經貿、文化、觀光等各領域交流合作成果豐碩；近年韓國政府在國際場域上多次重申台海和平穩定的重要性，展現台韓與理念相近國家共同合作，維護區域和平穩定及繁榮，以及共同遏止威權主義擴張的決心。

外交部表示，我國期盼在既有緊密且穩固的互動基礎上，持續與韓國新政府深化各領域合作關係，共同促進印太地區的和平穩定與繁榮。