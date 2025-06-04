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馬歇爾總統訪台淋雨校閱 凌濤：誰在惡整賴總統

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統（右）以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）（左）。記者曾原信／攝影
賴清德總統（右）以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）（左）。記者曾原信／攝影

馬紹爾群島共和國總統海妮訪台，總統府以軍禮及21響禮炮相迎，但期間遇雨，2國元首在雨中完成檢閱。外交部長林佳龍稱是上天對2國邦誼最深祝福，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤則批外交應變失能，明明有雨備卻不用，是誰在惡整賴總統？

凌濤指出，看氣象就知道最近多雷雨，任何事都要有雨備考量，但賴清德總統與馬紹爾總統淋雨走紅地毯，全身正裝濕透。淋在賴總統身上的不是毛毛雨，是滂沱大雨，他心裡一定不是滋味，到底是誰在整他？

凌濤表示，總統府回應活動是友邦元首出發前1小時決定採晴天或雨天備案，並稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實」，但府方也稱「軍禮不宜撐傘」，聲明自我矛盾。全球都有遇惡劣氣候調整檢閱軍禮的案例，美國遇雨簡化移至白宮內部廳堂，英國移至白金漢宮，日本在國會議事堂或首相官邸舉行象徵性禮儀。

凌濤質疑「淋雨行程」決策有2種可能，一是總統府天氣資訊取得落差太大，又缺乏應變，才讓友邦淋成落湯雞。另一種可能是總統府有不使用雨備的理由或林佳龍的外交安排刻意整總統府。

凌濤表示，林佳龍既然說淋雨是祝福，以後外交部接待外賓是不是要納入「淋水禮」，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福；凌直批，一場淋雨迎外賓，暴露綠營長期主導的外交大局舉措缺乏應變，這是邦交國持續亮紅燈的警訊。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤批評淋雨迎外賓暴露綠營外交缺乏應變。本報資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤批評淋雨迎外賓暴露綠營外交缺乏應變。本報資料照片

總統府 外交部 凌濤

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