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影／呼籲政院依法行政 林奕華：社福教育一筆錢都不能少

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市副市長林奕華上午代表列席立法院財政委員會，會前受訪表示，3月21日總預算修正案通過時，一般性補助款是分文未刪的，不知道為什麼台北市最後會被刪27.3％。記者蘇健忠／攝影
台北市副市長林奕華上午代表列席立法院財政委員會，會前受訪表示，3月21日總預算修正案通過時，一般性補助款是分文未刪的，不知道為什麼台北市最後會被刪27.3％。記者蘇健忠／攝影

行政院統刪25％地方補助款，引發地方政府強烈不滿。台北市副市長林奕華上午代表列席立法院財政委員會，會前受訪表示「去年8月31日就知道今年有多少一般性補助款，因此這些補助款已經開始執行。3月21日總預算修正案通過時，一般性補助款是分文未刪的，不知道為什麼台北市最後會被刪27.3％，這麼高的比例。」

財政部書面報告指出，近十年普通統籌稅款加計金融業營業稅短少專案補助，中央累計撥付地方政府高達3兆1001億元。對此林奕華表示，很感謝中央收集稅收後，透過統籌分配款給地方，不過一般性補助款非常重要，這筆經費影響很大，涵蓋兒童、少年、長輩、弱勢以及所謂教育的預算，都是跟社福教育相關，這個部分我們相信行政院一定是同理，這些人的福利、教育絕對是任何一筆錢都不能少的。林奕華不解地表示，根據總統公告的總預算修正案，其中地方一般性補助款是分文未刪的，財劃法也表明預算不能少於前一年，希望行政院能夠依法行政。

台北市副市長林奕華（左）與新北市副市長劉和然（右）等人上午代表列席立法院財政委員會。記者蘇健忠／攝影
台北市副市長林奕華（左）與新北市副市長劉和然（右）等人上午代表列席立法院財政委員會。記者蘇健忠／攝影

補助款 行政院 林奕華

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