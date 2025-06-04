議員爆全中運吉祥物頭套是中國製 黃偉哲：無法忍受、會懲處

台南市議員李宗霖上午在市政總質詢時針對「全國中等學校運動會」（全中運）活動期間市府委外廠商所提供的商品，竟是中國製造，甚至出現簡體字，痛批嚴重影響國格與兒童安全，要求市府嚴查廠商並檢討行政疏失。

市長黃偉哲回應，依據標規及合約是不能用中國製的，用中國製的要依合約處理。對於產品出現「中國台灣」也忍不下去，而針對失職的部分也會予以懲處。體育局長陳良乾則補充，會於一個月內找廠商負責並處罰。

李宗霖指出，除了龍舟賽市集攤販出現中國仿冒品、獎盃設計是淘寶公版貨外，連全中運發放給小朋友的吉祥物「甜甜頭套」更是中國製，裝頭套的箱子上更出現「中國台灣快件」、「不用報關」等字眼。李宗霖怒批，這根本是「矮化國格」、「消滅主權」！

李宗霖直言，無論原本吉祥物設計理念多好，發這樣的東西給小朋友戴，對兒童安全有影響，甚至矮化主權，而從整件事件更看出體育局有嚴重的行政疏失！李宗霖強烈要求，未來絕對要嚴格把關，審慎以對，切勿再犯。

李宗霖表示，根據相關合約及標案規範，市府與委外廠商合作時，應明文禁止使用中國製產品，然而他在實地查看後發現，包括吉祥物「大員」與「甜甜」的頭套不僅使用簡體字，來源也疑似來自中國，質疑市府事後才發現問題，未能事前審核把關。他痛批：「這種東西竟然出現在我們的運動會現場，還拿給小朋友戴，完全無法接受！」

除產品來源問題外，李宗霖也指出，全中運期間發放的部分衣物缺乏基本標示，不僅無法得知材質、製造地與洗滌方式，還有些衣服完全沒有標籤。他表示：「市府發出上萬件衣服，卻沒有標示任何資訊，這是對民眾的不負責任。」

對於市府回應稱部分團體服裝因未進入市面販售可不受商品標示法限制，李宗霖表示無法接受，強調不論是否販售，「只要送到民眾手中，就應該清楚標示製造資訊，保障基本消費知情權」。

市長黃偉哲回應，不管依商品標示法或經濟部中辦解釋，未來台南市政府對於標籤認定都會從嚴處理。

李宗霖也批評市府各局處對委外廠商的監督不力，不僅未能即時發現錯誤，也未針對產品品質及安全進行完整檢查。他強調：「不能便宜行事，這是市府行政的基本責任！」

李宗霖要求市府盡速盤點所有物資、檢討採購流程，並對問題廠商追究責任。他表示，作為一名台灣的民意代表，「絕不容許中國製品、無標示商品出現在我們的孩子身邊。」

李宗霖表示，龍舟賽除了獎盃、市集招商需檢討，今年籌備經費高達1千多萬，但最重要的選手總獎金卻只有59.7萬元，不僅遠低於台北市（344萬）、高雄市（120萬），甚至比非六都的嘉義縣（67萬）還低。

體育局長陳良乾回應，龍舟賽獎盃已請廠商於一個月內重新製作並發給得獎選手，至於獎金部分會視經費檢討改進。