影／中正路改名花多少錢？劉世芳：沒辦法預估

立法院內政委員會今天審查建築法與平均地權條例修正草案，邀請內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等官員列席備答詢，會前劉世芳接受媒體記者聯訪，針對中正路改名爭議，劉世芳表示促轉條例在2017年通過時，促轉會落幕，第11條提及地方要清除威權象徵，其中改名是由內政部負責，轉型正義跟程序正義缺一不可，推動過程中可了解在去除威權象徵需要相當多溝通，也要考慮合法合規，有很多人對歷史情感、社會共識有待加強，因此內政部一再表達樂於協助溝通，無論如何，推動過程中並不希望造成社會對立，但不能不推動。

至於中正路改名將花多少錢？劉世芳表示「沒有辦法預估」，舉例台中市處理台灣大道，當時民政單位認為說花幾百萬，但道路要改名部分，每個縣市政府都有道路改名自治條例，其中就會規範預算，她在首次表達時也說，內政部樂於協助，這部分是指在預算經費上，會用促轉基金預算協助。 立法院內政委員會今天審查建築法與平均地權條例修正草案，邀請內政部長劉世芳（中）等官員列席備答詢，會前劉世芳接受媒體記者聯訪，針對中正路改名爭議表達意見，記者許正宏／攝影 立法院內政委員會今天審查建築法與平均地權條例修正草案，邀請內政部長劉世芳（圖）等官員列席備答詢。記者許正宏／攝影