快訊

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

中正路改名掀爭議 新北鶯歌一條路卻有九成同意改名

聽新聞
0:00 / 0:00

批為何為難劉世芳 吳思瑤：中正路改名是地方權責

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野質疑為轉型正義勞民傷財。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，改路名是地方政府權責，沒有共識前中央不會強推，「為何一直拿改路名為難內政部、部長劉世芳，別主客易位了」。

民進黨立院黨團今天舉行輿情記者會，針對在野連日批評中正路改名是砸錢搞意識形態。吳思瑤強調，改路名的權責在地方政府，台北市曾設「麟洋路」、台中也想新設「勇緯路」，中央是在地方提出申請時予以補助，發動者不是中央政府。

吳思瑤感嘆，從改路名事件中就能深切體認，台灣轉型正義還有漫長的路要走，對於去除威權象徵符號、路名，社會共識仍不足，因此轉型正義推動不能終止，即便再漫長、需要克服歧異，還是要持續推動，因為這是立院通過的法律，也是許多進步國家目標。

「沒有共識之前不宜強推，中央也沒有人要強推，且發動者是地方政府權責。」吳思瑤質問在野，為何一直拿改路名為難內政部和部長劉世芳？不要主客易位，民進黨團立場清楚，轉型正義會持續強化，但仍需社會共識，如果沒有地方政府推動改路名，這個話題也不需要持續。

由於內政部曾稱「經國路」也在推動改名範圍內，國民黨台北市議員李明賢質疑，內政部是否敢發文要求國防部將IDF經國號戰機一併更名？

民進黨立委鍾佳濱指出，轉型正義是社會各階層的自主表現，在去除威權遺緒上，近期建國中學學生透過創意作法，將威權銅像變裝打扮成時下流行的「露比醬」，讓社會理解，甚至形成共識，社會就會支持。

轉型正義 民進黨 內政部

延伸閱讀

再談中正路改名 劉世芳：不希望社會對立但不能不推

罷吳思瑤二階連署有望達標？ 張斯綱今送逾4500份連署書給罷團

罷瑤142件出包 吳思瑤：極可能國民黨中央廚房集體造假

共諜APP洩密賴清德出訪行程 吳思瑤：駭人聽聞

相關新聞

批為何為難劉世芳 吳思瑤：中正路改名是地方權責

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野質疑為轉型正義勞民傷財。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，改路名是地方政府權責，沒...

政院拿追加預算綁地方補助 劉和然：操作議題

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊，民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會今天排審，並邀請...

中正路改名掀爭議 新北鶯歌一條路卻有九成同意改名

近日台灣地方針對「中正路」道路名稱改名爭議，支持與反對雙方意識形態交鋒激交鋒。新北市鶯歌區大湖路361巷改名則以民眾生活...

六四事件36周年 賴清德：威權主義威脅仍是國際挑戰

今天是六四事件36周年，賴清德總統表示，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。時隔36年，威權主義...

有雨備不用？淋雨迎馬紹爾總統 凌濤：誰在惡整賴總統

總統賴清德昨以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷，不過典禮進行期間卻碰到大雨，導致賴清...

馬歇爾總統訪台淋雨校閱 凌濤：誰在惡整賴總統

馬紹爾群島共和國總統海妮訪台，總統府以軍禮及21響禮炮相迎，但期間遇雨，2國元首在雨中完成檢閱。外交部長林佳龍稱是上天對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。