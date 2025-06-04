批為何為難劉世芳 吳思瑤：中正路改名是地方權責

內政部推動全台中正路改名引發地方反彈，在野質疑為轉型正義勞民傷財。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，改路名是地方政府權責，沒有共識前中央不會強推，「為何一直拿改路名為難內政部、部長劉世芳，別主客易位了」。

民進黨立院黨團今天舉行輿情記者會，針對在野連日批評中正路改名是砸錢搞意識形態。吳思瑤強調，改路名的權責在地方政府，台北市曾設「麟洋路」、台中也想新設「勇緯路」，中央是在地方提出申請時予以補助，發動者不是中央政府。

吳思瑤感嘆，從改路名事件中就能深切體認，台灣轉型正義還有漫長的路要走，對於去除威權象徵符號、路名，社會共識仍不足，因此轉型正義推動不能終止，即便再漫長、需要克服歧異，還是要持續推動，因為這是立院通過的法律，也是許多進步國家目標。

「沒有共識之前不宜強推，中央也沒有人要強推，且發動者是地方政府權責。」吳思瑤質問在野，為何一直拿改路名為難內政部和部長劉世芳？不要主客易位，民進黨團立場清楚，轉型正義會持續強化，但仍需社會共識，如果沒有地方政府推動改路名，這個話題也不需要持續。

由於內政部曾稱「經國路」也在推動改名範圍內，國民黨台北市議員李明賢質疑，內政部是否敢發文要求國防部將IDF經國號戰機一併更名？

民進黨立委鍾佳濱指出，轉型正義是社會各階層的自主表現，在去除威權遺緒上，近期建國中學學生透過創意作法，將威權銅像變裝打扮成時下流行的「露比醬」，讓社會理解，甚至形成共識，社會就會支持。