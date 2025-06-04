藍委提反廢死公投遭駁 翁曉玲重批：「小小的」中選會哪來的權力
國民黨立院黨團提出「反廢死公投」案，遭中央選舉委員會以不符公投法「重大政策之創制或複決」要件為由駁回，國民黨立法委員翁曉玲今在立法院司法及法制委員會上詢問司法院，在憲判8號出爐後，是否有與民眾對話？司法院副秘書長王梅英表示依循憲判8號主文規定修法，僅有召開諮詢會而沒有召開公聽會，翁質疑司法院是否忽視反彈的民意？
民進黨立委吳思瑤再次強調我國沒有廢除死刑，且沒有人可以站在憲法法庭的對立面，司法院、法務部應配合憲判研議修法，政治人物不應亂帶風向，讓民眾有錯誤的認知。她認為在野黨提「反廢死公投」，是在消費公共議題，只為公投救罷免，但「請把憲法讀好」，憲法法庭判決等於憲法，公投並不能否決憲判，立院誤當違憲累犯。
翁曉玲批評中選會這個「小小的二級行政機關」竟有權力來否決立法院所提的公投，莫名其妙、非常不恰當，而司法院為了修法，應該召開公聽會。
翁曉玲認為司法院召開公聽會，與民眾溝通、或向民眾說明大法官的意見，如果完全不聆聽民意，是非常危險的事。
王梅英說「這部分我們回去研議」。
翁曉玲也說，依憲判8號的要求，若6名國民法官都贊成死刑，但只要1名職業法官不同意，就全盤否定判處死刑的可能，這與當初推行國民法官制度有很大的矛盾。
翁說，司法院推國民法官法時，宣導「實現你心中的正義」，但憲判8號作成後，還能實現民眾心中的正義嗎？顯然沒有啊！司法院應好好思考怎麼解決國民法官的問題，「一致決」等於是保護極少數的否決權，她認為大法官的憲判8號判決就是在保護少數暴力，極度不妥。
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