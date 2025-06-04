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9縣市赴政院爭補助款 不排除下一步動作

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安（右）接受媒體聯訪表示，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，將遞件提起訴願。中央社
行政院近日刪減中央給地方的一般性補助款，台北市長蔣萬安（右）接受媒體聯訪表示，中央政府不應該剋扣地方政府補助款，將遞件提起訴願。中央社

【本報記者章文綜合報導】地方政府不滿行政院「剋扣」一般性補助款，繼台北市長蔣萬安上周四由財政局委託律師提起訴願後，蔣萬安4日下午3點半，將陪同南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘等9位藍營首長，赴行政院提訴願。如果行政院不依法收回成命、解決僵局，他們不排除採取進一步行動。

包括饒慶鈴、台北副市長林奕華、新北副市長劉和然等人4日上午將先赴立院財委會；下午3時30分，蔣萬安、許淑華、饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘和花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元將齊聚行政院，向行政院提出訴願。

政府帶頭作亂？

蔣萬安說，行政院壓制地方、扣發地方補助款，讓地方政府、人民和弱勢成受害者，完全是「官逼民反」。

「我們要凸顯行政院不但違法亂政，甚至帶頭作亂。」張麗善說，日前與蔣萬安等藍營縣市首長通話時，大家有志一同，認為應表達地方訴求，捍衛民眾權益，決定一起展現決心，要求中央依法編列、核定、執行地方的補助款。

台中市暫不跟進

許淑華說，中央刪減南投一般補助款約35億元，加上先前統籌分配稅款被短撥10億元，導致南投縣今年財政缺口逾45億元，嚴重影響地方施政。彰化縣府表示，彰化一般性補助款原有189億元，被刪減51.7億元，地方建設及社福衝擊大。

台中市長盧秀燕暫不跟進訴願，只盼勸說中央懸崖勒馬。民代3日追問，若中央不肯，是否採法律行動？盧說，採取法律途徑的最後期限是6月16日，若中央始終不肯依規定補助，市府預計6月10日或11日開會研議，「人的忍耐有限度，市府不會坐視市民權益受損」，她說。

縣市財政難以為繼

苗栗縣一般性補助款短少28.1億元，縣府估今年9月、10月現金流恐告罄，縣長鍾東錦昨證實，主計總處已函文要求縣府提供現金收支表等相關佐證資料研議；他喊話行政院與藍白坐下來協商追加預算化解僵局，對22縣市傷害最小。

據了解，北市府上周四提起的訴願書認為中央統刪一般性補助款，已違反財政收支劃分法第30條第3項、及中央對直轄市及縣市政府補助辦法等相關規定，「未依法行政，有違反法律保留原則、違反依法行政原則、違反明確性原則、違反溯及既往禁止原則、違反誠信原則及信賴保護原則」，有裁量濫用等情形，且已導致訴願人財政收入受到重大影響，進而構成對訴願人地方財政自治權之干預，應屬違法。

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補助款 行政院

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