中正路改名掀爭議 新北鶯歌一條路卻有九成同意改名

近日台灣地方針對「中正路」道路名稱改名爭議，支持與反對雙方意識形態交鋒激交鋒。新北市鶯歌區大湖路361巷改名則以民眾生活便利為優先共識，經公開民調程序，約9成住戶贊成更名為「鳳一路」。

新北市鶯歌戶政所3日公告，為提升門牌整編與道路銜接清晰度，針對大湖路361巷進行民意調查，自4月21日至5月12日共發出144份問卷，回收135份，回收率達93.75%。其中，有121戶住戶同意更名，佔比89.63%，僅12戶反對、2戶無意見。

戶政所說明，本次更名範圍自鳳一路、鳳吉一街交接口起，向西北延伸至巷底，長度約156公尺，將統一更名為「鳳一路」，有助區域門牌整編與住址辨識，對當地居民生活更為便利。

鶯歌區長曾明華表示，此案鳳福里長簡騰源積極爭取，這次更名純粹基於實務考量，主要是避免民眾在鳳一路與大湖路361巷交會處混淆地址，提升門牌編排的清晰度與一致性。感謝多數住戶的支持配合，也會持續聽取居民意見，讓地方公共服務品質更加完善。

鶯歌公所指出，目前該公告自6月4日起至6月20日止，期間內如有居民仍有意見，可書面向戶政所提出申復，預計順利後將完成門牌。整編及後續建物登記配套作業。