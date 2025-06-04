聽新聞
0:00 / 0:00
中正路改名掀爭議 新北鶯歌一條路卻有九成同意改名
近日台灣地方針對「中正路」道路名稱改名爭議，支持與反對雙方意識形態交鋒激交鋒。新北市鶯歌區大湖路361巷改名則以民眾生活便利為優先共識，經公開民調程序，約9成住戶贊成更名為「鳳一路」。
新北市鶯歌戶政所3日公告，為提升門牌整編與道路銜接清晰度，針對大湖路361巷進行民意調查，自4月21日至5月12日共發出144份問卷，回收135份，回收率達93.75%。其中，有121戶住戶同意更名，佔比89.63%，僅12戶反對、2戶無意見。
戶政所說明，本次更名範圍自鳳一路、鳳吉一街交接口起，向西北延伸至巷底，長度約156公尺，將統一更名為「鳳一路」，有助區域門牌整編與住址辨識，對當地居民生活更為便利。
鶯歌區長曾明華表示，此案鳳福里長簡騰源積極爭取，這次更名純粹基於實務考量，主要是避免民眾在鳳一路與大湖路361巷交會處混淆地址，提升門牌編排的清晰度與一致性。感謝多數住戶的支持配合，也會持續聽取居民意見，讓地方公共服務品質更加完善。
鶯歌公所指出，目前該公告自6月4日起至6月20日止，期間內如有居民仍有意見，可書面向戶政所提出申復，預計順利後將完成門牌。整編及後續建物登記配套作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言