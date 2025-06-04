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蔣萬安當領頭羊串連縣市首長 花蓮已提訴願

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚今天表示，針對行政院大刪一般性補助款，縣府昨已提訴願。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚今天表示，針對行政院大刪一般性補助款，縣府昨已提訴願。記者王燕華／攝影

行政院大刪地方政府補助款，台北市長蔣萬安串連藍營縣市首長下午到政院提訴願，花蓮縣長徐榛蔚今天表示，地方補助款被刪衝擊地方，花蓮縣府昨天已提訴願，她也指派副縣長顏新章下午代表參加。

花蓮縣議會近日為總質詢期間，徐榛蔚上午出席備詢。她說，昨天下午已向行政院提出訴願，因正值議會開議，今天縣內活動也很多，下午將由副縣長顏新章代表出席。

縣府表示，行政院主計總處4月來文指出，將延後撥付花蓮一般性補助款26.6億元，加計原已援撥的統籌分配稅款、計畫型補助，遭緩撥金額高達38.9億元，占今年歲入法定預算將近11.9%，在立法院並未刪一般性補助款下，行政院涉嫌違法剋扣地方補助，嚴重影響地方教育、社福及基層人員的薪資。

補助款 行政院 花蓮

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