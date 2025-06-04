基進議員質詢中正路改名「非吃飽太閒」 台南市府：規畫優先試辦區
台南市議員李宗霖於市政總質詢中，關注轉型正義議題，呼籲市府加速推動「中正路」更名作業，去除威權符號；市長黃偉哲認同，但強調民意溝通很重要，會從爭議最小的地區和時機，一步一步推動中正路改名。
李宗霖指出，今天是六四，中國對待歷史傷痕是拚命抹滅，台灣是積極轉型正義，中正路改名絕對不是像台中市長盧秀燕說的是「吃飽太閒」，那樣「台灣大道」是不是也是吃飽太閒？過去像是陳水扁總統更名「凱達格蘭大道」等案例，都是「去威權化」的一部分， 目的在於透過地名等進行歷史的修復。
李宗霖說，台南市早在2016年設立轉型正義專責單位，當時市府積極配合中央政策，推動對威權符號的檢視與移除。然而，自從市府將湯德章大道1號至5號命名落實後，至今已逾一年多無明顯進展，希望明年228之前還能有進展。
市長黃偉哲，認同去威權化歷史修復的方向，會特別針對中正路更名是因為促轉條例有提到，對於中正路的處理，目前反對的人多是說「太麻煩」，要改戶籍謄本等證件等，主要阻力在於「民眾認知」及「行政技術層面」，民眾認知部分要多做溝通，選擇在「衝擊最小的情形及衝擊最小的時機」一步一步推動。
市府民政局長姜淋煌說，台南市針對全市各區「中正路」進行盤點，並依據戶數規模分級，規畫由戶數較少及阻力小地區優先試辦；為處理「地址更名的不便」，已召開跨局處會議，讓民眾更換證件一次到位。
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