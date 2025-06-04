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紀念六四 卓榮泰：持續堅守自由堡壘、讓人民自由追夢

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

六四事件屆滿36周年，行政院長卓榮泰今天指出，台灣以8次總統直選、3次政黨和平輪替，向世界展現追求民主、守護自由決心，而記憶與紀念六四，是提醒眾人民主自由得來不易。他說，政府會持續堅守自由堡壘，守護這片土地每位國民，使其自由生活、創作及追夢。

卓榮泰今天透過臉書發文指出，1989年他第一次當選台北市議員，開啟擔任公、服務社會的第一步，當時台灣剛從戒嚴統治中開放，各種社會運動風起雲湧地展開。

卓榮泰表示，那一年，也是全球民主化浪潮的一年，象徵冷戰對抗的「柏林圍牆」倒塌，波蘭、匈牙利、捷克等東歐國家，陸續民主化；但也是在這一年，中國發生了舉世震驚的「六四天安門事件」。

他說，36年來，1989年6月4日，成為中國禁忌的數字。同時的台灣，走向完全不同的道路，在許多人的團結合作下，一步步深耕民主土壤，播下自由種子，並以8次總統直選，3次政黨和平輪替，向全世界展現了台灣人追求民主的行動，堅決守護自由的決心。

「記憶與紀念六四，提醒我們民主自由得來不易之珍貴。」卓榮泰說，如今自由地行使選舉、罷免等憲法賦予人民的權利，任何一位國民公開對政府施政、國家元首提出批評意見，不需要像民主前輩一樣擔心會遭到政府壓迫。這也是36年來的中國人民，仍無法擁有的基本人權

卓榮泰表示，36年後的台灣，茁壯成為國際人權倡議機構「自由之家」Freedom House 長年認證的自由國家，成為國際民主陣營對抗威權主義擴張的第一道防線。政府會持續堅守這個自由堡壘，守護這片土地上每一位國民，自由生活、自由創作、自由追夢，「這是我們的責任與使命，It's my duty，It's our duty」。

基本人權 卓榮泰 六四

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