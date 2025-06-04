紀念六四 國民黨：勿忘自由代價、民主不能走回頭路

今天是六四天安門事件36周年，國民黨在臉書以「紀念六四，堅守民主價值」為題貼文，強調勿忘自由代價，民主不能走回頭路。國民黨表示，紀念六四，是記取爭取民主自由的不易，不能走回頭路，面對專制獨裁人民一定要挺身而出，國民黨會在民主的道路上堅定前行，讓中華民國繼續成為華人的民主燈塔。

國民黨表示，今天是六四事件36周年，36年前的今天，一場在天安門前追求民主的運動，在中共鎮壓後如夢幻泡影，然而追求自由的信念從未在全球華人心中熄滅，國民黨不忘歷史，堅持爭取華人民主自由。

國民黨說，紀念六四，是記取爭取民主自由的不易，民主不能走回頭路，面對專制獨裁人民一定要挺身而出，正如當時的記者詢問到為何趕赴天安門，青年回應：「這是我們的職責」。

1989年的六四事件，當時不僅有民主人士站上天安門前，更有海外華人站上街頭努力爭取，可見爭取民主自由並不分地點，爭取民主並不一定要到天安門，人心之所向才是民主的方向，只要有獨裁者，就會有人民站上街頭。

國民黨會在民主的道路上堅定前行，因為中華民國憲政體制追求的是民主化，讓中華民國繼續成為華人的民主燈塔，為世界的自由、民主照出一條航路。