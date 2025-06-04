紀念六四 民眾黨批綠執政第10年羞辱台灣民主歷史

今是六四事件36周年，民眾黨表示，台灣走過漫長的戒嚴時代，前人用無數鮮血與汗水，換來言論自由的空氣，但近年言論自由的底線卻逐漸被蠶食、退縮，民進黨連續執政第十年，高舉民主價值，卻選擇性地對批評聲音施加壓力，種種言行不僅荒謬，更是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。

民眾黨在臉書發文表示，天安門事件已經36年過去，但在中國，歷史的傷痛卻仍未被正視，更不被允許公開討論。這就是威權的本質，不敢面對真相，更不允許人民發出真實的聲音。然而，當大家望向海峽另一端時，也必須反思自己腳下的土地。台灣走過漫長的戒嚴時代，前人用無數鮮血與汗水，換來今天言論自由的空氣，但近年來，言論自由的底線卻逐漸被蠶食、退縮。

民眾黨表示，民進黨已連續執政邁向第十年，高舉著民主價值，卻選擇性地對批評聲音施加壓力，更甚者，竟然在官方社群平台上，嚮往著威權戒嚴。當數十萬群眾在總統府前訴說擔憂，就怕有一天台灣走回戒嚴、擁抱獨裁，而總統卻以「要戰獨裁該去北京天安門」，回應他的人民。種種言行不僅荒謬，更是對台灣民主歷史的背叛與羞辱。

民眾黨指出，日前深綠背景出身的陳培哲院士，與台灣75位各領域學者，共同發表嚴正聲明，明確指出言論自由正面臨壓縮與威脅。他們提醒真正的民主不是只有選票，更必須享有自由討論與批判政府的空間。當政府開始劃分言論「該講與不該講(正確與不正確）」的界限，民主的警鐘就必須敲響，這正是今日我們所需面對的挑戰。

民眾黨表示，今天紀念六四，不僅是要警惕中共暴政的殘酷與虛偽，更是要檢視自己的民主價值是否真實、是否堅固。面對言論自由逐漸收緊的現實，我們不能沉默，更不能退讓。民主不是口號，言論自由更不能淪為工具。唯有堅持批判、保衛真相，才不會辜負那些曾經為民主犧牲的靈魂。這場守護民主的接力賽，沒有終點，唯有繼續奔跑。