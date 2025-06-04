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國務院紀念六四36周年：中共無法抹去民主信念
六四天安門事件36周年，美國國務院於美東時間3日發布新聞稿指出，今天要紀念當年那些嘗試行使他們的基本自由權利而犧牲的中國人的勇氣，指他們面對危險的勇氣，提醒大家自由、民主和自主，不只是美國信念，而是中共無法抹去的人類信念。
國務院3日發布新聞稿紀念六四天安門事件36周年，指1989年的春天，成千上萬的學生聚集在北京最大的公共廣場悼念中國共產黨領導人胡耀邦去世；國務院表示，胡耀邦當年嘗試讓中國走向更開放、民主的體制。
國務院指出，這些學生的行動啟發了一整個國家的運動；在北京和中國各地的數十萬名平民走上街頭、提倡民主、人權和終結猖獗的腐敗，行使他們言論和集會的自由；中共卻出動人民解放軍開火，企圖消滅那些聚集在北京街道上，以及天安門廣場上手無寸鐵的市民支持民主的心。
國務院表示，中共持續審查天安門事件的事實，但世界永遠不會遺忘；今天我們紀念當年那些嘗試行使他們的基本自由權利而犧牲的中國人，以及那些為天安門事件問責和尋找正義，卻持續遭受迫害的人們的勇氣。
國務院表示，這些人面對危險的勇氣，提醒我們自由、民主和自主，不只是美國的信念，而是中共無法抹去的人類信念。
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