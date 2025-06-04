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吳宗憲稱「砍吃吃喝喝的錢」行政院要求道歉 吳怒：那改浪費公帑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲表示，如果行政院對於他說「吃吃喝喝」4個字不滿，那他換成公文用語「浪費公帑」。記者王宏舜／攝影
國民黨立委吳宗憲表示，如果行政院對於他說「吃吃喝喝」4個字不滿，那他換成公文用語「浪費公帑」。記者王宏舜／攝影

國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝3日指吳宗憲似乎仍不瞭解總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。吳宗憲今駁斥，行政院把法定義務支出砍了，才該向全國人民道歉。

吳宗憲說，行政院要求他對「吃吃喝喝」一詞道歉，但吃吃喝喝是人民、網路上的口頭語，指的是鋪張浪費，當然不可能636億都去買吃的跟喝的，但520吃不起大蛋糕、只能吃杯子蛋糕，對外也說是預算被砍，「這是不是吃吃喝喝？」

吳宗憲認為636億是窮人的救急錢、小孩子的教育的補助款，違反憲法、法律規定的行政院還好意思要求要在野立委道歉。

民進黨的壞習慣就是先扣別人帽子」吳說民進黨先抹黑、貼標籤、拉進細節裡吵架，就是民進黨的習慣，如果今天藍白濫刪預算，行政院拿到的應該是史上最低的預算，但拿到的卻是最高的預算，甚至內政部還多了好幾百億，「難道這是再刪預算嗎？」

吳宗憲指執政黨拿到史上最高的預算，再出來喊窮，好意思把人民的救急錢、救命錢拿去貼補自己被刪除的錢，再出來叫囂。

他說，如果行政院對於他說「吃吃喝喝」四個字不滿，他想問是因為吃了小蛋糕覺得委屈？如果覺得用詞不精確，那他換成公文用語「浪費公帑」。

吳說，如果行政院不滿立院刪除「浪費公帑」的錢，而拿窮人的救命錢、小孩教育費用來補，還叫大家共體時艱，這與晉惠帝「何不食肉糜」有什麼不同？

行政院 民進黨

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