蔣萬安串連縣市提訴願 藍營：當領頭羊不讓中央宰割

台北市長蔣萬安不滿行政院刪地方補助款，今號召多個藍營縣市首長今下午赴政院提訴願。北市藍營認為，市政不分藍綠，蔣確實變成實質領頭羊；民進黨反批，蔣萬安身為市長應該作為市民領頭羊，不是急於去當國民黨領頭羊。

國民黨議員李明賢說，地方補助款本就是法定補助款，各縣市衝擊大，北市又更多，蔣萬安必須全力爭取，這是基於一個市長應盡的責任，也要向市民負責，不能讓中央予以宰割。蔣現階段以連任為主，也沒對其他政治職務有所表態，市政不分藍綠，蔣確實變成實質領導人、領頭羊的角色。

他談及政治表現，蔣萬安這一年開始站到第一線，強硬回擊民進黨議員非理性態度，也不迴避政治議題，例如衝行政院、北檢去對抗民進黨，甚至是中正路改名議題，以及這次依法力爭、向中央陳情。

李明賢說認為，面對綠營步步進逼，藍軍沒有逃避的空間，蔣萬安所行符合目前的政治氛圍，這些政治效應符合藍軍基層的想像，打破過往對他溫良恭儉讓的既定印象，加深對他未來成為藍軍領頭羊或領導人的期待值。

國民黨議員汪志冰指出，全國各縣市首長心裡對於此事的的想法跟憤怒，一定跟蔣萬安一樣，應該要團結大家力量並擴大，讓受到傷害的各縣市人民具體知道嚴重性，畢竟地方補助款被刪不是只侷限台北市，而是全國都受影響。

汪志冰說，蔣萬安答詢時，對此也是非常直接、憤怒的真情表達，他是以最快的速度展現對這件事的憤怒跟決心，從他的作法與積極性來看，確實具備未來領頭羊的特質。

民進黨議員洪婉臻表示，台北市還是有很多事情需要蔣萬安解決，身為市長更應該作為市民領頭羊，不是急於去當國民黨領頭羊，蔣過去遇到很多問題都是先怪中央，但面對問題應更加理性務實，不要把太多政治考量放進去。

民進黨議員陳賢蔚表示，中央政府今年被立法院砍了2000多億預算，幾乎相當於一年度台北市預算的錢消失，對於政務上必定有很大的衝擊，不得已才刪減地方補助款，蔣身為首都市長更應換位思考，站在執政者角度，與自家立委溝通，才是理性處理方式。