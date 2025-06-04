快訊

南韓「從油鍋步入火場」！ 強勢總統李在明對中政策恐踩川普紅線

台灣網紅脫序露內褲！ 香港街頭辣掀裙 恐重罰380萬元

李在明就任後首度聽取軍方簡報 讚揚部隊戒嚴時「消極執行不當命令」

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拿追加預算綁地方補助 劉和然：操作議題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。記者蔡晉宇／攝影

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會今天排審，並邀請全台22縣市代表列席。台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中副市長鄭照新皆表示，希望中央把補助款給地方政府，不要讓民眾權益受影響。

民進黨立委則祭出程序杯葛。民進黨立委吳秉叡在財委會程序發言表示，這是一個莫名其妙、違法違憲的會議，預算都已經被藍白刪了，還要求行政院自行調整636億元，結果政院調整了之後，現在又說這樣調整不行。根本原因就是擔心各界反彈，當初預算砍太多，現在才來召開這個違法違憲會議。

吳秉叡發言後，到主席台要求第二次程序發言，並和國民黨財委會召委賴士葆起爭執。賴士葆表示，這是立院院會交付下來的案子，他是依照院會決議排案。吳秉叡再嗆，今天排這個案子，就是要來吵架的。

民進黨立委在程序發言後，持續質疑會議召開的正當性，賴士葆宣布會議休息，藍綠白立委則在財委會繼續對嗆。

林奕華表示，中央刪除部分地方補助款，對台北市影響很大，這些是兒少、弱勢、教育相關預算，任何一筆錢不能少，今天來立院主要就是表達此立場。下午，台北市長蔣萬安也會跟其他8縣市提訴願，不要失心於民。

鄭照新表示，大家都希望解決問題，但解鈴還需繫鈴人，到目前為止沒有看到政院提出正辦，且到目前為止，立院沒有刪減補地方助款，既然沒有刪減，政院要怎麼追加預算？

劉和然表示，這次中央操作此議題，可用「操作」這2個字形容，現在中央又說10年給了3.1兆元，這種施捨態度，民眾會更厭煩，請政院懸崖勒馬，不要把政治加入思考，難怪新北市長侯友宜說「不要忽略人民痛苦」，台中市長盧秀燕也才會說，「做不好換人算了」。

賴士葆 吳秉叡

延伸閱讀

補助款「官逼民反」 新北副市長劉和然明赴立法院說明

三峽車禍肇事者身亡...議員關切家屬賠償困境 市府：假扣押已裁准

淡水大拜拜 市長熱門人選劉和然、蘇巧慧、洪孟楷3人行禮如儀

新北六藍委面臨罷免 劉和然：投票率是關鍵

相關新聞

政院拿追加預算綁地方補助 劉和然：操作議題

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊，民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會今天排審，並邀請...

六四事件36周年 賴清德：威權主義威脅仍是國際挑戰

今天是六四事件36周年，賴清德總統表示，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。時隔36年，威權主義...

幕後／蔣萬安帶縣市長赴行政院提訴願 中部有她牽線

行政院統刪25%地方補助款，引發地方政府反彈。北市長蔣萬安上周四由財政局委託律師提起訴願後，蔣萬安今天下午3點半，再陪同...

大罷免7月投票定生死 直球對決國民黨容錯率「零」

大罷免戰將進入最後投票決戰階段，根據目前二階連署結果，投票對象恐將全部是成案的國民黨立委，國民黨也作好最後一戰準備，第一波、也是最大衝擊的時間點就在7月中旬到下旬，不用等到8月，大罷免藍、綠誰輸誰贏就會揭曉。國民黨人士直言，最後直球對決比的就是投票率，一張選票定勝負。

六四事件36周年 民進黨：對勇敢的中國人民表示敬意

民進黨今天表示，1989年發生在中國的「六四天安門事件」已過去36個年頭，盡管中國政府至今仍不願面對歷史、反省過去，甚至...

蔣萬安串連縣市提訴願 藍營：當領頭羊不讓中央宰割

台北市長蔣萬安不滿行政院刪地方補助款，今號召多個藍營縣市首長今下午赴政院提訴願。北市藍營認為，市政不分藍綠，蔣確實變成實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。