柯建銘嗆「是男人就認」電話騷擾 羅智強加告求償一百萬

有罷團指出，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘；羅昨表示將告罷團，柯則反嗆「是男人就要認」。羅今表示，他已澄清，柯還要公開再造謠，就是蓄意毀謗，那沒話好說「就是告」，將加告柯，求償100萬元。

羅智強被罷團爆料，黨團協商時利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘。羅智強昨天表示，儘管他公開澄清，罷團卻仍不收手，他已委請律師提告罷團求償100萬元；柯建銘昨回應，他很清楚就是羅智強打的電話，當時羅還與藍委徐巧芯竊竊私語，是男人就要認。

羅智強今稍早於社群發文說明，他在朝野協商當場就表明可以調通聯、沒柯電話及LINE，整段協商現場都有立法院影音紀錄佐證，現場包括徐巧芯、立委王鴻薇都聽得一清二楚，他已經明確澄清。本不想當回事，沒想到柯建銘還進一步繪聲繪影、編劇演出。

羅智強指出，事情真相只要一對通聯紀錄，一翻兩瞪眼，可笑的是罷團說是「未顯示號碼」打來的，卻一口咬定是他打的，難不成罷團跟立委王義川一樣，有辦法監控手機訊號？操作這種自相矛盾、毫無邏輯的低級謊言，目的無非就是抹黑他、毀損他名譽、詆毀他適任立委的資格。